Растаев: Если все-таки допечет, никакие «профсоюзы и комсомол» нас не удержат 1 21.01.2020, 11:28

1,444

Дмитрий Растаев

В «комсомоле» и профсоюзах тоже ведь белорусы.

Что делает нормальный, здравомыслящий человек, когда наступают трудные времена? Правильный ответ: включает голову. Потому что трудное время – это не только вызов, но и возможность, пишет поэт и публицист Дмитрий Растаев для «Салiдарнасць».

Столкнувшись с трудностями, человек здравомыслящий не просто ищет способ их преодоления, но и анализирует причины, приведшие к ним. Если этого не сделать, трудности будут повторяться снова и снова. Если сделать – появится шанс избавиться от них раз и навсегда, и подняться еще на одну ступеньку в своем развитии.

Это правило справедливо не только для отдельных индивидуумов, но и для целых народов. История знает немало случаев, когда целые страны выходили из горнила бедствий обновленными и по-настоящему мощными – благодаря тому, что в трудный момент ими руководили здравомыслящие люди.

Здесь можно вспомнить и Южную Корею, и Японию, и Аргентину, и Турцию. Можно вспомнить и США времен Великой депрессии. Все они не просто преодолели трудные времена, которых, к слову, в истории их было немало, но благодаря грамотным действиям своих руководителей вышли из них поистине новыми странами.

Иное дело Беларусь. «Не дай бог какие-то трудные времена», – заявил давеча гарант отечественной стабильности, и здесь я с ним полностью согласен. Для Беларуси с ее бессменным руководством любое трудное время – это и впрямь не дай бог. Это стопроцентный минус, без всякого шанса на развитие.

Сколько уж было этих трудных времен – хоть из одного из них мы вышли обновленными и по-настоящему мощными? Да нет, все такие же «сильные и процветающие», клянчащие по миру газ, нефть и кредиты. Потому что при любых трудностях наша власть включает что угодно, только не голову. А если включает голову, то лишь для решения одной стратегической задачи – как удержать себя любимую.

Вот и сейчас, рассуждая о трудных временах, гарант заявил, что наступи они, «нам понадобятся и профсоюзы, и комсомол». Спрашивается, чем могут помочь в трудное время организации, являющиеся, по сути, частью режима, вспомогательными рычагами его репрессивной машины? Только одним: держать народ, терпящий бедствие, в еще большей узде. Чтобы тот не перевозбудился под гнетом трудностей, и не смел эту власть к едреней фене.

То есть, в тяжкую годину белорусские власти, наглухо приверженные старому мышлению, будут все так же включать не голову, а репрессии.

И здесь только один вопрос: а что, разве сейчас у нас легкое время? Треть белорусов получает менее 200 долларов, 85% менее 400 долларов – это что, не трудные времена? 2,6 миллиона человек не могут купить самое необходимое – это что, жить стало легче, жить стало веселее?

Да мы уже много лет не вылезаем из этих трудных времен! Просто «прыцярпелiся» по старой национальной традиции. Но если однажды все-таки допечет, никакие «профсоюзы и комсомол» нас не удержат. В «комсомоле» и профсоюзах тоже ведь люди, тоже ведь белорусы – тоже из тех 85%, а может, даже и из 2,6 миллионов.