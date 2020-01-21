Прихоть жены обернулась для американца выигрышем в полмиллиона долларов 21.01.2020, 11:30

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Необычный случай произошел в Вирджинии.

Житель американского города Колониал Бич, штат Вирджиния, исполнил прихоть жены и выиграл в лотерею полмиллиона долларов. Об этом сообщает портал UPI (перевод — lenta.ru).

Харланд Додсон (Harland Dodson) утверждает, что отправился в магазин только для того, чтобы купить новую зажигалку для жены. Заодно он решил приобрести себе и ей по два лотерейных билета. Один из них обернулся для супругов выигрышем в полмиллиона долларов.

«Помню, как сказал жене: "Мы только что выиграли 500 тысяч долларов!"» — рассказывает Додсон. В ответ она попросила показать доказательство победы, а муж шутливо отказал. Победители не уточнили, на что они планируют потратить денежный приз.

Представители лотереи отметили, что шанс выигрыша был один из 652 800.