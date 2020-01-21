Атаковать, а не защищаться Борис Вишневский

21.01.2020, 11:42

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Борис Вишневский

Россияне должны навязывать Кремлю другие поправки к Конституции.

Как гражданам РФ реагировать на новый «план Путина», — точнее план «Путин навсегда», очевидно и крайне спешно реализуемый сейчас Кремлем?

На план, единственная и очевидная цель которого — «поправить» Конституцию так, чтобы обеспечить Путину бессрочную власть на той должности, которую он сам себе подберет? Чтобы продолжать править страной, ни за что не отвечая. Ни за провалы в экономике, ни за снижение уровня жизни граждан, ни за чудовищную коррупцию и воровство, ни за развязанные или поддержанные войны.

Как реагировать на спешно созданную для одобрения путинских поправок в Конституцию смехотворную «рабочую группу», где собраны авторы самых мракобесных законов, писатели-боевики, преданные без лести режиссеры и актеры, асфальтовые казаки, а также отставные спортсмены и космонавты?

При этом планируется откровенно неправовой способ «народного одобрямса»: путинские поправки собираются вынести на неустановленное ни одним законом «всенародное голосование» уже ПОСЛЕ того, как их примет Госдума и Совет Федерации!

А ведь в Конституции прямо записано, что поправки к главам 3-8 вступают в силу после принятия соответствующих федеральных конституционных законов и после одобрения их органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации, — без всяких дополнительных условий и голосований? Зачем тогда нужно это «голосование»?

Как реагировать на то, что эти поправки хотят цинично «купить» у граждан в обмен на то, что давно могло быть сделано без всяких изменений Конституции: повышение МРОТ, индексация пенсий, школьное питание и пособия на воспитание детей (однако деньги, которые на это необходимы, тратятся сегодня на войны и содержание армии охранников режима, уходят в карманы «друзей президента» или просто разворовываются).

Как реагировать на то, что провести все это хотят «пакетом» — как в советские времена, когда в «нагрузку» к дефицитному растворимому кофе или тушенке давали заплесневелые макароны или муку? А если гражданин с чем-то согласен, а с чем-то — категорически нет? Поддерживает увеличение МРОТ, но не хочет «в нагрузку» к этому неизменного Путина на троне-трансформере?

Обсуждаются два пути гражданского ответа.

«Не допустить конституционный переворот». Сторонники этого ответа выходят на митинги и пикеты и требуют «защитить Конституцию». Или дают советы из прекрасного далека — не критиковать Конституцию, чтобы не «помогать Путину».

Конституция 1993 года ни от чего нас за эти годы не защитила, поэтому и ее защищать совершенно незачем: она этого не заслуживает. Поэтому ничего не надо делать вообще. Покурить в сторонке или отсидеться в хате с краю.

И того, и другого сегодня совершенно недостаточно.

Недостатки нынешней Конституции хорошо известны. Не раз писал в «Новой» и о них, и о том, как и для чего эта Конституция принималась.

«Самодержавная» Конституция позволила развязать две войны в Чечне, организовать залоговые аукционы и дефолт с девальвацией, передать друзьям и сослуживцам доходы от природных ресурсов и гигантскую собственность, отменить выборы губернаторов, создать «федеральные округа» и полпредства, сделать администрацию президента (чьи полномочия не прописаны ни в одном законе) ключевым политическим органом в стране, построить «вертикаль власти», де-факто сведя к минимуму федерализм, сделать решающим влияние президента на Конституционный и Верховный суды, а также Счетную палату и Генпрокуратуру, превратить Совет Федерации и Госдуму в карманные аплодирующие органы, даже и избранных губернаторов — в бесправных подчиненных президента (в любую минуту их можно снять за «утрату доверия»), а правительство сделать вечно «техническим». И тот факт, что эта политическая конструкция действовала при Ельцине немного приличнее, чем при Путине, ничего не меняет по существу.

И тем не менее, именно в этой Конституции подробно сформулированы права и свободы граждан, которые нуждаются в защите и реальном исполнении (и на которые непрерывно и цинично наступает власть, принимая все новые и новые законы, эти права уничтожающие или ограничивающие).

Поэтому сегодня нужно не пассивное, а активное сопротивление продолжению и расширению узурпации власти.

Нужно изменить Конституцию — но не так, как этого хочет Путин и его окружение, а так, как надо гражданам России.

Сохранить в Конституции то, что за минувшие четверть века оправдало себя, и изменить то, что или с самого начала было сформулировано неудачно, или оказалось неработоспособным.

Для этого нужно закрепить в Конституции реальные гарантии прав граждан на разделение властей, отказавшись от самодержавия, раковой опухоли российской политической системы, с ее все новыми и новыми метастазами: то «федеральными округами» и полпредствами, то Совбезом, то Госсоветом.

Закрепить гарантии права граждан на независимый суд, на конкуренцию в политике и экономике, на свободные выборы, на свободу распространения мнений и убеждений, на свободу СМИ, свободу мирных публичных акций, на недопустимость политических репрессий, неприкосновенность частной собственности, реальное местное самоуправление, соблюдение государством международных обязательств (и прежде всего — в обеспечении прав и свобод человека).

Установить жесткую обязанность государства обеспечивать эти и другие права граждан — на образование и здравоохранение, на благоприятную окружающую среду и на жилье, на социальную защиту, на свободу совести, и закрепить ответственность за нарушение этих и других прав человека. И многое другое — необходимое гражданам.

Это значит — ДРУГИЕ поправки к Конституции.

«Но это значит — пойти у них на поводу!» — уже заныли скептики.

«Нет, — отвечаю я. — Наша задача — заставить их пойти у нас на поводу».

Чтобы подготовить альтернативу путинскому плану, «Яблоко» создает Конституционный совет из авторитетных профессионалов. И будет немедленно готовить «гражданский вариант» поправок в Конституцию в интересах граждан, а не правящей группировки.

А потом будет требовать референдума.

Не имитационного и ни к чему не обязывающего «всенародного голосования» одной «галочкой» по всему путинскому «пакету поправок» — а референдума.

Где граждане ответят, какие поправки они поддерживают: поправки гражданского общества — или поправки Путина и его окружения, направленные на пожизненное сохранение власти нынешнего президента и консервацию нынешнего режима, не способного решить проблемы граждан.

Можно попытаться помешать власти выполнить задуманное.

А можно навязать ей свою волю, предложив содержательную альтернативу.

«Ничего не выйдет», — скажут те, кто ничего не хочет делать и ничего другого не может предложить.

Мы такое уже не раз слышали.

И знаем: тот, кто борется, может не победить, но тот, кто боится бороться, не победит никогда.

Мы предлагаем бороться и действовать.

Атаковать, а не защищаться.

Потому что атака — лучший способ обороны.

Борис Вишневский, «Новая газета»