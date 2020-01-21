«Баста»: Клоуны в аксельбантах безумного диктатора не спасут 3 21.01.2020, 12:07

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Александр Вольфович, Виктор Хренин и Андрей Равков

Фото: БелТА

Слишком часто в последнее время правитель колоду тасует.

Отставка Мясниковича в начале декабря, новый глава администрации, замена десятка вертикальщиков в самом конце года. Вчера Лукашенко сменил руководство Совбеза, Генштаба и министерства обороны. И все это – накануне выборов, в разгар «политической вакханалии». Даже успешные правители так не поступают, опасное это дело, пишет телеграмм-канал «Баста».

Диктатор не скрывает причин своих решений: «время непростое». Он об этом лучше нас с вами знает. Рейтинг на нуле, единственный союзник выставил неприемлемые условия, чиновники открыто обсуждают, что будет после. Довериться некому – всех достал, все только и ждут подходящего времени.

«Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае», - отчаянно пытается он убедить – нет, не новых-старых назначенцев, а самого себя.

Война идет уже давно. Война с собственным народом, поставленным на грань выживания. Клоуны в аксельбантах безумного диктатора не спасут.