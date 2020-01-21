«Властям придется затянуть пояса»: норвежская нефть не станет альтернативой российской 3 21.01.2020, 12:12

1,028

Фото: Bloomberg

В Сети закупленную нефть называют едва ли не «нефтью для гурманов».

Как сообщает Reuters, Беларусь получит первую партию норвежской нефти уже 22 января.

Нефть, которую белорусские власти позиционируют как альтернативу российской, будет доставляться в страну по железной дороге из литовского порта Клайпеда.

Причем, в Сети закупленную белорусскими властями нефть называют едва ли не «нефтью для гурманов». То есть, довольно дорогой – даже по мировым расценкам. Так ли это на самом деле?

– Гурманская она или нет, сказать сложно. Другое дело, что в мире есть нефть очень разная по составу, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

По его словам, многие нефтеперерабатывающие заводы, как правило, «заточены» на переработку определенной по качеству нефти.

– Очевидно, что наши НПЗ заточены на переработку российской марки нефти Urals. И норвежская нефть относительно близка по своему составу к российской. Пока речь идет об очень скромных объемах – по сути, это 2-3 дня работы наших НПЗ с полной загрузкой.

Эксперт замечает, что с учетом перевалки этой нефти железнодорожным транспортом, она явно будет дороже российской:

– Это сложно назвать какой-то найденной альтернативой: и по цене, и по объемам. В этом смысле найти альтернативу, скорее всего, вообще невозможно. А нам хорошо бы иметь от 18 до 24 миллионов тонн нефти в год.

Но это не значит, что ничего делать не нужно. Искать какие-то варианты, даже если они выше по цене, нужно – это уменьшит возможности России по давлению на Беларусь с помощью закручивания нефтяного крана.

Что же произойдет, если Беларуси все же придется выживать без российской нефти, покупая ее по мировым ценам?

– Понятие мировых цен на нефть – расплывчатое. Можно, условно говоря, купить по мировым ценам нефть хоть в Америке, но если эту нефть доставлять танкерами по Балтике, а потом железнодорожным транспортом до белорусских заводов, то это уже будут совсем другие цены.

К росту цен в любом случае надо готовиться. К чему это приведет? Да, это будет рост цен на бензин. Вряд ли власти откажутся от сценария повышать цены по копейке. Возможно, повышать будут просто чаще. Плюс через транспортную составляющую это может сказаться на цене всех товаров, в себестоимости которых есть грузоперевозка.

Также вся эта история приведет к снижению доходов бюджета от пошлин на экспорт нефтепродуктов, – считает Вадим Иосуб.

По мнению аналитика, белорусским властям в этом случае придется всерьез затянуть пояса – и подумать об уменьшении расходов бюджета. Например, на крупные спортивные мероприятия, строительство масштабных объектов и льготы для госпредприятий.