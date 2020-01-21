В Донецке ликвидировали одного из главарей «ДНР»
- 21.01.2020, 12:24
Командира терористов застрелили в подъезде дома.
В понедельник вечером, 20 января, в оккупированном РФ Донецке убили одного из главарей прокремлевской террористической организации «ДНР» Алексея Кривулю.
Об этом у себя в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский.
По его словам, Кривулю застрелили в подъезде дома.
«Он был заместителем командира батальона Пятнашка. Воевал в Славянске с первых дней. Пишут, что Кривулю застрелили в подъезде. Опять все спишут на «неуловимую украинскую ДРГ», — написал он.
Вчера вечером в Донецке выпилили очередного полевого командира ДНР Алексея Кривулю (позывной Грин). Он был заместителем командира батальона Пятнашка. Воевал в Славянске с первых дней.— Денис Казанський (@den_kazansky) January 21, 2020
Пушут, что Кривулю застрелили в подъезде. Опять все спишут на «неуловимую украинскую ДРГ». pic.twitter.com/R3uSiD41ix
Убийство террориста подтверждают и многочисленные посты в сообществах сторонников РФ.
Других подробностей ликвидации Кривули на данное время нет.