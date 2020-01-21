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В Донецке ликвидировали одного из главарей «ДНР»

  • 21.01.2020, 12:24
В Донецке ликвидировали одного из главарей «ДНР»
Алексей Кривуля

Командира терористов застрелили в подъезде дома.

В понедельник вечером, 20 января, в оккупированном РФ Донецке убили одного из главарей прокремлевской террористической организации «ДНР» Алексея Кривулю.

Об этом у себя в Twitter сообщил украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, Кривулю застрелили в подъезде дома.

«Он был заместителем командира батальона Пятнашка. Воевал в Славянске с первых дней. Пишут, что Кривулю застрелили в подъезде. Опять все спишут на «неуловимую украинскую ДРГ», — написал он.

Убийство террориста подтверждают и многочисленные посты в сообществах сторонников РФ.

Других подробностей ликвидации Кривули на данное время нет.


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