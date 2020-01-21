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В Минск собирается прийти эстонский сервис такси и доставки еды

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  • 21.01.2020, 12:36
  • 2,405
В Минск собирается прийти эстонский сервис такси и доставки еды
иллюстрационное фото

Bolt уже есть во многих городах Европы и мира.

На глобальном сайте эстонского сервиса такси Bolt появился Минск и расценки на поездке, а также на сайте Glassdoor у компании появилась вакансия операционного менеджера в Минске, пишет The Village.

На сайте уже указаны цены на поездки в Минске: базовый тариф — 1,9 рублей, 30 копеек за км + 10 копеек за минуту, минимум — 3,3 рубля.

Bolt — эстонский сервис, который представлен в разных странах Европы, Азии, Африки, городах Северной Америки и Австралии. Кроме сервиса такси у Bolt есть доставка еды из ресторанов и прокат электросамокатов.


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