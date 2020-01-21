Большинство украинцев за свободное использование русского, но единый государственный 12 21.01.2020, 13:17

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Результаты исследования социологов.

Большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен быть единственным государственным языком, пишет "Украинская правда" со ссылкой на исследование, проведенное фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова

Относительно статуса русского языка, большинство украинцев считает, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский остается единственным государственным (69%).

Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, а как второго государственного, наряду с украинским - 12%.

Социологи отмечают, что по этому вопросу общественное мнение имеет региональные различия: однозначно выступают украинский как единственный государственный в Западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного - менее 1%.

Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в Центральном регионе - 77%, за статус русского как официального в регионах там - 12% и как второго государственного - только 4%. В Южном регионе статус русского языка как языка повседневного общения, за признание украинского как единственного государственного, поддерживает 51%, как официального в определенных регионах - 27% и как второго государственного - 14%.

Наиболее значимый статус русского языка поддерживают в Восточном регионе, где тоже преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни за признание украинского как государственного, но 24% выступают возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступает за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.