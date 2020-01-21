«Нам отступать некуда!»: минские таксисты готовят массовую забастовку 31 21.01.2020, 13:31

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Назначен «день Х».

20 января в редакции многих белорусских СМИ пришло электронное письмо с ящика plus5cents@mail.ru. В нем группа неназванных минских таксистов просит предупредить «жителей и гостей столицы о возможных трудностях при заказе автомобиля-такси 31 января с 7:00 до 12:00 в случае невыполнения нашего требования к диспетчерам такси, сервисам и агрегаторам», пишет kp.by.

Дальше изложена суть требований. Если кратко: тарифы на такси не поднимались уже пять лет, а стоимость топлива с 1 января 2018 года выросла на 40%. Поэтому таксисты требуют от агрегаторов и диспетчерских служб поднять тарифы на 5 копеек за километр, «что позволить хоть чуть-чуть улучшить ситуацию для водителей». О результатах рассмотрения своего требования они просят сообщить до 30 января на эту же электронную почту.

- Отсутствие ответа принимаем за отказ выполнить наше требование, - говорится в заявлении. – В случае отказа в повышении стоимости километра пробега на 5 копеек мы будем вынуждены каждый рабочий день с 7:00 до 12:00, начиная с 31 января, в рамках законодательства блокировать деятельность таких диспетчеров такси, сервисов или агрегаторов, а также деятельность перевозчиков, которые будут выполнять заказы на перевозку. Просим вас отнестись серьезно к нашим словам. Нам отступать некуда!»

О том, как именно таксисты собираются блокировать другие службы, в письме не сообщается. Говорят, это может быть поток жалоб, либо массовая забастовка. Крайняя мера – например, заблокировать автомобилями такси одну из центральных улиц Минска. Однако на нее таксисты пойти, судя по всему, пока не готовы:

- Наша инициативная группа против радикальных мер. Мы не будем мешать жизнедеятельности города. Проспекты и улицы перекрывать не будем. Не делайте из нас врагов. Мы хотим довести до сведения всех водителей такси, что мы живем в цивилизованном обществе и должны вести себя цивилизованно, - пояснили.

Напомним, минские таксисты уже не первый раз жалуются на низкую оплату труда. По их словам, чтобы хоть как-то выжить, им приходится работать по 16 часов в день. Однако устроить какую-либо значимую акцию протеста пока не получалось.

С таким положением дел многие не согласны. Самый популярный комментарий: «Не нравится таксовать – идите работать на завод».

- Они жалуются, что зарабатываете копейки. А сколько должен зарабатывать человек без образования с одним требованиям наличия «водительского», даже к рабочему на заводе требований больше. По мне так 400-800 рублей которые вы имеете достойная зарплата для таких навыков.

- Во всем мире работа в такси – низкоквалифицированный труд. А наши таксисты хотят больше врачей зарабатывать.

- Раньше таксист без всяких навигаторов мог отвезти по нужному адресу, а теперь?

- Цену на услугу всегда определял рынок. Я, к примеру, тоже хочу продать свою квартиру за 100 тысяч долларов, и могу поставить такой ценник. Но кто ее купит, если такая же квартира у другого продается дешевле? То же и с такси, создавайте свою организацию, ставьте в ней, скажем, 10$/км и ждите дураков, кто будет вас заказывать, - пишут пользователи соцсетей.

Сколько сейчас стоит такси?

Средняя цена в Минске – 55 копеек за километр. То есть 10-километровая поездка обойдется в 5,5 рублей. Но есть и минимальные ограничения: например, у «Убера»/«Яндекса» - 3,3 рубля, у служб 135 и 7788 – 4,5 рубля. У «Убера»/«Яндекса» тариф плавающий – чем выше спрос, тем выше цена. В пиковое время - например, на новый год, поездка из центра Минска в спальный район может обойтись в 30-40 рублей.