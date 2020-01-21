Грета Тунберг в Давосе: Есть меньше восьми лет, чтобы спасти планету 28 21.01.2020, 14:09

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Грета Тунберг

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

На Всемирном экономическом форуме экоактивистка призвала к активным действиям.

Климатическая активистка из Швеции Грета Тунберг выступила сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В преддверии сессии, посвященной изменению климата, она призвала "слушать ученых и действовать сейчас". Выступление активистки обнародовал YouTube-канал World Economic Forum Video, сообщает gordonua.com.

"Почти ничего не было сделано. Выбросы CO2 в мире не сократились, а это именно то, чего мы пытаемся достичь... Но, с одной стороны, все же многое произошло. Это привело к росту осознания проблемы и началу климатического движения. Климат и окружающая среда сейчас стали главными темами во многом благодаря молодым людям", – сказала активистка.

По ее словам, осознание проблемы пока не переросло в конкретные действия, несмотря на то, что "у человечества осталось меньше восьми лет, чтобы спасти планету".

Она призвала людей начать относиться к климатическому кризису как к реальному кризису.

"Почему так важно удержать потепление ниже 1,5–0 °C? Потому что даже при росте в 1–0 °C люди умирают от изменений климата. Наука требует этого, чтобы избежать дестабилизации климата и получить возможность избежать необратимых цепных реакций", – добавила Тунберг.

16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете. Школьницу выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.

23 сентября она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировали не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов.

Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина. В списке, который обнародован на сайте ООН, есть США, однако в 2017 году они официально уведомили о выходе из соглашения.

Парижское соглашение предусматривает: ограничение выбросов парниковых газов до уровня, когда их будут полностью поглощать растения и океаны, до конца текущего столетия; замедление роста среднегодовой температуры, с тем чтобы она не превышала более чем на два градуса среднегодовую температуру планеты в доиндустриальные времена; создание фонда, с помощью которого богатые страны будут помогать бедным переходить на более чистые виды энергии.

Регулирование принятых мер должно начаться с 2020 года.

15 декабря 2019 года в Мадриде завершилась климатическая конференция ООН по климату. Делегаты достигли согласия в ключевом вопросе по усилению глобальных мер для сдерживания количества выбросов парниковых газов.