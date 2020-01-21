Видеофакт: Создан первый пернатый робот 2 21.01.2020, 14:18

1,152

Он летает, как настоящий голубь.

Птицы могут изменять форму своих крыльев, прижимая перья друг к другу или наоборот, распушая их. Это позволяет пернатым созданиям уверенно и искусно маневрировать в воздухе. Именно эту особенность использовали ученые из Стэнфордского университета для создания роботизированного голубя, крылья которого могут менять форму, как у настоящих пернатых, пишет National Geographic.

«Это исследование создаст условия для конструирования более гибких самолетов. С птицеподобными крыльями роботы могли бы делать более крутые повороты в загроможденных пространствах, например, вокруг зданий или в лесах», – Дарио Флореано, робототехник из Французской Политехнической Школы в Лозанне.

Создатели PigeonBot основывались в своей работе на анатомии настоящих голубей. Они сгибали и расправляли крылья мертвых птиц, чтобы выяснить, как пернатые контролируют их форму. Основываясь на полученных результатах, команда создала робота с настоящими голубиными перьями — его искусственные запястья и пальцы могут изменять форму крыла.

В ходе исследования также выяснилось, что микроструктура перьев обеспечивает их сцепление друг с другом, позволяя превратить крыло в единую поверхность.

Ведущий автор исследования инженер и биолог из Стэнфорда Дэвид Лентинк рассказал, что в будущем его команда планирует создать робота, использующего принципы биомеханики полета сокола. Это устройство, помимо крыльев с перьями, будет оснащено ногами и, возможно, клювом.