Правозащитники выступили в поддержку Дмитрия Козлова 5 21.01.2020, 14:38

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

От властей потребовали немедленно прекратить преследование блогера «Серого кота».

Белорусские правозащитники и другие организации гражданского общества приняли совместное заявление в поддержку блогера и активиста Дмитрия Козлова, известного под ником «Серый кот», сообщает сайт spring96.org:

«16 января 2020 г. Дмитрий Козлов, известный как блогер «Серый кот», в очередной раз был осужден судом г. Орша на 15 суток административного ареста.

Также известно, что на Дмитрия Козлова в целом составили восемь протоколов по ст. 23.34 КоАП (за участие в акциях и за распространение призывов к участию в них) и его ждет еще один судебный процесс 27 января в суде Ленинского района г. Минска.

Напомним, что еще 25 декабря 2019 г. Дмитрий Козлов попал в ИВС г. Орши на 15 суток ареста за участие в мирных собраниях, происходивших в г. Минске в период проведения парламентских выборов.

9 января 2020 г. на свободу он так и не вышел, потому что как раз в тот день суд г. Орша и Оршанского района постановил наказать его следующим, вторым подряд 15-суточным арестом, на этот раз за участие в минских акциях против «углубленной интеграции» 21 декабря 2019 г.

На следующий день, 10 января 2020 года, его заново судили, теперь за участие в минских протестах 20 декабря 2019 г. Постановление суда – третий арест на 15 суток.

13 января 2020 г. судебный конвейер продолжался, и Дмитрий Козлов был осужден на 15 суток уже в четвертый раз – за призывы в социальных сетях на собрание в Минске 29 декабря 2019 г.

20 января блогер был временно освобожден из ИВС г. Орши на время проведения «дезинфекции». Он сообщил журналистам, что в общей сложности был осужден на 90 суток административного ареста.

Тактика осуждения общественных активистов сразу на несколько административных арестов подряд и раньше использовалась белорусскими властями в целях политически мотивированного давления. Так, активист Иван Омельченко в 2012 г. отбывал 52 суток административного ареста в ЦИП Минска подряд.

Мы в очередной раз отмечаем, что такого рода практика применения норм КоАП является порочной, имеет политически мотивированный характер, применяется с целью оказания давления и наказания за общественную деятельность блогера Дмитрия Козлова.

Кроме того мы отмечаем, что лишение свободы Дмитрия Козлова, по своей продолжительности, соотносимо с наказанием в виде ареста в рамках Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Заключение Дмитрия Козлова использовано исключительно в связи с реализацией последним свободы мирных собраний, выражения мнений и распространения информации, гарантированных как Конституцией Республики Беларусь, так и международными нормами в области прав человека – Международным Пактом о гражданских и политических правах, в частности.

Напоминаем, что согласно п. 3.1 Руководства по определению понятия «политический заключенный», утвержденном белорусским правозащитным сообществом на III Правозащитном форуме, лишение свободы (в том числе и административный арест) в связи с ненасильственным осуществление свобод, гарантированных международными нормами права в области прав человека, является основанием для признания такого лица политическим заключенным с требованием немедленного освобождения. Эти требования в полной мере касаются всех административно арестованных за участие, организацию мирных собраний и призывы к их проведению, о чем нами уже неоднократно заявлялось.

В связи с этим, мы представители белорусских правозащитных организаций выражаем свой протест по поводу политического преследования и ареста блогера Дмитрия Козлова и требуем:

отмены вынесенных в отношении Дмитрия Козлова постановлений суда Московского района г. Минска от 25 декабря 2019 г., а также суда г. Орши и Оршанского района от 9, 10 и 13 января 2020 г. и других судебных постановлений, вынесенных в отношении него по ст. 23.34 КоАП;

прекращения ранее возбужденных против Дмитрия Козлова административных процессов по ст. 23.34 КоАП».

Правозащитный центр «Весна»;

ОО «Белорусская ассоциация журналистов»;

ПУ «Белорусский документационный центр»;

РОО «Правовая инициатива»;

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа»;

Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова;

Центр правовой трансформации «Lawtrend»;

Простое товарищество «Инициатива Forb»;

ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью»;

Белорусский ПЕН-центр