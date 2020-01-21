Человеком-пауком сможет стать каждый 21.01.2020, 15:10

Ученые разработали устройство, которое позволяет людям или роботам покорять стены.

Исследователи Синь Ли и Кайге Ши разработали новое вакуумное устройство, способное присасываться даже к шероховатым и неровным поверхностям. До недавнего времени лазать по стенам с помощью присосок можно было только в одном случае — если они сделаны из стекла, полированного мрамора или какого-нибудь другого гладкого материала. Стандартные вакуумные устройства нуждаются в ровной поверхности, чтобы уплотнители могли держать вакуум, пишет «Популярная механика».

Сложнее всего разработчикам было справиться именно с утечкой вакуума, из-за которой устройство ни за что не удержится на шершавой отвесной стене. Для этого необходимо добиться плотного контакта присосок с любой поверхностью.

Разработанный метод решения проблемы исследователи назвали «методом ZPD». Блок всасывания ZPD, благодаря центростремительной силе, образует водяной слой в месте прилегания устройства к стене. Это позволило сделать зону контакта герметичной. По сути, устройство получилось не столько пневматическим, сколько гидравлическим.

Эксперименты показали, что 0,8-килограммовое устройство ZPD создает всасывающую силу более 245 ньютон на шероховатых поверхностях, потребляя при этом менее 400 Вт электроэнергии. Для традиционного вакуумного агрегата того же размера потребуется вакуумный насос, потребляющий несколько киловатт. При этом вес устройства составит десятки килограммов.

Новой вакуумной системой можно будет оснащать роботов, предназначенных для ремонтных работ, спасательных операций и просто для мытья стен и окон.

Следующим шагом разработки станет снижение потребления воды, чтобы избавится от необходимости постоянно подавать воду к устройству.