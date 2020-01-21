Швейцария задержала российских шпионов, которые готовили покушение на Браудера 21.01.2020, 15:18

Уильям Браудер

Фото: AFP

Это произошло на форуме в Давосе.

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по покушению на основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера. Об этом он сам рассказал в своем Twitter, пишет "Гордон".

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", – написал Браудер.

BREAKING: Swiss security services foil a Russian espionage operation in Davos possibly targeting me. https://t.co/A3BQwQobmZ — Bill Browder (@Billbrowder) January 20, 2020

Швейцарское издание Tagesanzeiger сегодня написало, что двух возможных российских шпионов полиция кантона Граубюнден остановила перед встречей с высокопоставленными политиками и представителями бизнеса, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Они представились сантехниками.

В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер сказал, что "сантехники" с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

On #DavosToday, @BillBrowder told @AxelThrelfall that the Swiss security service foiled a Russian operation that targeted him. 'They were posing as plumbers - when they were arrested, they presented their diplomatic passports and left the country' #wef20 #reutersdavos pic.twitter.com/JjH8IIkDPi — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека.