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Швейцария задержала российских шпионов, которые готовили покушение на Браудера

  • 21.01.2020, 15:18
Швейцария задержала российских шпионов, которые готовили покушение на Браудера
Уильям Браудер
Фото: AFP

Это произошло на форуме в Давосе.

Швейцарские спецслужбы сорвали российскую операцию по покушению на основателя британского фонда Hermitage Capital, британского бизнесмена Уильяма Браудера. Об этом он сам рассказал в своем Twitter, пишет "Гордон".

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", – написал Браудер.

Швейцарское издание Tagesanzeiger сегодня написало, что двух возможных российских шпионов полиция кантона Граубюнден остановила перед встречей с высокопоставленными политиками и представителями бизнеса, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Они представились сантехниками.

В ходе задержания россияне показали свои дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер сказал, что "сантехники" с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека.


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