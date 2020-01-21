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«Белнефтехим»: Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов

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  • 21.01.2020, 15:28
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«Белнефтехим»: Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов

Однако экспорт не вышел на нужные объемы.

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена. Об этом заявил журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, передает корреспондент БелТА.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна.

Как сообщалось ранее, Беларусь приостанавливала экспорт нефтепродуктов, чтобы гарантированно обеспечить потребности внутреннего рынка. Экспорт нефтепродуктов был остановлен после того, как РФ прекратила поставки нефти в Беларусь.


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