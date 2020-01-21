Трамп в Давосе: Америка процветает и побеждает 1 21.01.2020, 15:35

Фото: Jason Alden/Bloomberg/Getty Images

По мнению Трампа, в США «пробудилась мощь американского предпринимательства».

Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в Штатах сейчас наблюдается «экономический бум», пишет «Новое время».

«В США сейчас экономический бум, подобного которому мир еще не видел», — отметил он.

По мнению Трампа, в стране «пробудилась мощь американского предпринимательства».

«Америка преуспевает. Америка процветает. И да, Америка снова побеждает, как никогда», — заявил он.

Глава Белого дома подчеркнул, что особенно экономический бум чувствует рабочий класс.

«Это бум синих воротничков. Американская мечта вернулась, стала лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — добавил он.

По словам Трампа, он доволен тем, как развиваются отношения США и Китая.

«Наши отношения с Китаем, возможно, сейчас лучше, чем когда бы то ни было», — заявил он, напомнив, что Пекин и Вашингтон недавно подписали первую фазу торгового соглашения.

Трамп также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином.

«Он — за Китай, а я — за США. В остальном мы любим друг друга», — сказал Трамп.