Трамп в Давосе: Америка процветает и побеждает

Трамп в Давосе: Америка процветает и побеждает1
- 21.01.2020, 15:35
По мнению Трампа, в США «пробудилась мощь американского предпринимательства».
Президент США Дональд Трамп заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что в Штатах сейчас наблюдается «экономический бум», пишет «Новое время».
«В США сейчас экономический бум, подобного которому мир еще не видел», — отметил он.
По мнению Трампа, в стране «пробудилась мощь американского предпринимательства».
«Америка преуспевает. Америка процветает. И да, Америка снова побеждает, как никогда», — заявил он.
Глава Белого дома подчеркнул, что особенно экономический бум чувствует рабочий класс.
«Это бум синих воротничков. Американская мечта вернулась, стала лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», — добавил он.
По словам Трампа, он доволен тем, как развиваются отношения США и Китая.
«Наши отношения с Китаем, возможно, сейчас лучше, чем когда бы то ни было», — заявил он, напомнив, что Пекин и Вашингтон недавно подписали первую фазу торгового соглашения.
Трамп также подчеркнул, что у него очень хорошие отношения с главой КНР Си Цзиньпином.
«Он — за Китай, а я — за США. В остальном мы любим друг друга», — сказал Трамп.