Готовы ли таксисты перекрывать улицы Минска? 1 21.01.2020, 15:35

Фото с сайта 24minsk.by

Минские таксисты обсуждают возможность проведения акции протеста.

Начало этому положило письмо, которое вчера получили редакции ряда СМИ. Авторы предупредили «жителей и гостей столицы о возможных трудностях при заказе такси 31 января с 7:00 до 12:00». Это может произойти, по их словам, в случае невыполнения требования к диспетчерам, сервисам и агрегаторам о поднятии стоимости проезда на 5 копеек за километр, пишет пресс-служба гражданской кампании «Европейская Беларусь».

В качестве крайней меры в письме говорится о возможном перекрытии одной из ключевых улиц Минска.

- Я знаю о том, что некоторые активные таксисты выдвинули требования о повышение тарифов, - рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси» активист кампании, который долгое время работал водителем такси Леонид Кулаков. - Про планы перекрытия проспекта тоже слышал. Нужна большая солидарность. Недостаточно, если в этой забастовке будут участвовать несколько служб. Потому что если в Минске порядка 3000-4000 тысяч таксистов, а бороться за свои права будут 500-100 человек, то кроме перехвата заказов у самых активных это ничем не закончится.

Выход только такой: бастуют все службы, без исключения, в том числе «Яндекс» и «Убер». Когда вот эти тысячи перекроют город и готовы будут выйти на площадь – только тогда их и услышат.

- Таксисты – одна из наиболее организованных и наименее зависимых от властей групп в столичном бизнесе, - рассказывает Андрей Тереховец, который сейчас работает таксистом. - Мы часто приходим на выручку друг другу в случае возникновения проблем – например при проявлении агрессии со стороны нетрезвых пассажиров. По одному звонку на конкретный адрес за 10 минут собираются несколько десятков машин. Это о многом, согласитесь, говорит.

Разговоры о повышении цены идут давно. Рано или поздно они должны привести к действиям. Таксисты, в основном, здоровые мужики 30-40 лет, которые хотят нормально зарабатывать и видеть перспективы какие-то. Сейчас этого и близко нет, народ нищает каждый день, цены везде растут, а тарифы неизменны с 2015 года. Это как, нормально? Хочу сказать, что сейчас мне приходится работать 12-16 часов в день, чтобы прокормить семью, это отражается и на внимательности, и на отношении к людям. Вообще, бороться за свои права нужно всем, тогда и заработок будет соответствующий у всех. Мы ведь больше, чем кто другой заинтересованы в том, чтобы у наших клиентов были деньги.