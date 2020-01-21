В Китае умерли несколько человек, которые заразились неизвестным вирусом 1 21.01.2020, 15:52

Фото: EPA

Ждать ли новой эпидемии?

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань зафиксировали вспышку пневмонии с неизвестным возбудителем. 31 декабря китайские власти сообщили о 44 пациентах, у 11 из них состояние было тяжелым. С тех пор выявили больше 200 заболевших. К 21 января четверо человек умерло. Однако у одного из них были опухоли в брюшной полости и хроническая болезнь печени, поэтому точная причина его смерти в действительности неизвестна. Другому было 89 лет, пишет «Медуза».

Специалисты подозревают, что причиной вспышки стал вариант вируса из семейства коронавирусов, который раньше у людей не находили. Его нашли сначала у 41 пациента в Китае, а затем и у людей, прилетевших оттуда в Таиланд, Японию и Южную Корею (пока о подобных случаях в других странах неизвестно). Как пишет Всемирная организация здравоохранения, людей с инфекциями дыхательных путей в Китае стали проверять на наличие именно этого варианта вируса, в результате чего обнаружилось так много новых случаев заболевания. Причем пациенты с пневмонией, вызванной новым коронавирусом, обнаружились в Китае не только в городе Ухань, но также в городах Шэньчжэнь и Пекин. Правда, заболевшие незадолго до развития заболевания ездили в Ухань.

По данным на утро 21 января, в городе Ухань 169 человек находятся в больнице, 35 из них — в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пишет, что китайские специалисты, пытаясь установить причину заболевания, исключили вирус гриппа, аденовирус и другие вирусы.

А в чем проблема определить возбудителя? Если нашли новый вирус, значит, наверняка дело в нем

Может быть так, что выделенный вирус не вызывает инфекцию — он просто случайная находка. Но на самом деле вероятность этого невелика. Коронавирусы ответственны за 10–15% простуд, но некоторые из них приводят к серьезным пневмониям:

тяжелому острому респираторному синдрому, который часто называют «атипичной пневмонией» (SARS — severe acute respiratory syndrome). Впервые вспышка этого заболевания случилась в 2002–2003 годах в Китае. SARS затронул несколько стран, и к моменту, когда заболеваемость снизилась (летом 2003 года), погибли почти 10% заболевших;

ближневосточному респираторному синдрому (MERS — Middle East respiratory syndrome). Он был впервые диагностирован в Саудовской Аравии в 2012 году. По данным Всемирной организации здравоохранения, 35% пациентов с этим заболеванием погибли.

Лишь небольшая часть коронавирусов циркулирует среди людей — в основном ими заражаются животные. Ближневосточный респираторный синдром вызван вирусом, который передается от одногорбых верблюдов, тяжелый острый респираторный синдром — от цивет (млекопитающих, которые обитают в тропиках и субтропиках). В то же время новую вспышку связывают с рынком морепродуктов в городе Ухань: в большинстве случаев пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

И какие признаки у этой пневмонии?

Довольно обычные. В основном это жар, в некоторых случаях людям трудно дышать, а на рентгенограмме видны изменения в легких.

Это лечится?

Специального лечения, которое было бы направлено именно на коронавирус, нет. Поэтому пациенты могут получать только симптоматическую и поддерживающую терапию.

Это все похоже на начало новой эпидемии? Начинать бояться?

Скорее всего, нет. Однако сейчас ситуация выглядит несколько серьезнее, чем неделю назад: изначально Всемирная организация здравоохранения и китайские специалисты не находили доказательств того, что вирус передается от человека к человеку, но теперь считается, что это возможно при близком контакте. Тем не менее, заражение от животных считается главным путем передачи вируса.