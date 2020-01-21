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CМИ: Брестское «Динамо» может пополниться футболистом киевских одноклубников

  • 21.01.2020, 15:54
CМИ: Брестское «Динамо» может пополниться футболистом киевских одноклубников

Рассматривается вариант аренды.

Полузащитник киевского "Динамо" Абдул Кадири Мохаммед может покинуть украинский клуб и отправиться в аренду с правом выкупа в брестское "Динамо", сообщает "Прессбол" со ссылкой на "Футбол газета".

23-летний уроженец Ганы разочаровал руководство киевского "Динамо", и теперь агент занимается поиском для подопечного нового клуба. По информации издания, в услугах африканца заинтересовано брестское "Динамо", которое летом стартует в квалификации Лиги чемпионов.

Примечательно, что для того чтобы перейти из одного "Динамо" в другое, Кадири даже не придется никуда лететь — брестчане начали сбор в Турции, где также готовятся к сезону киевляне. Более того — 27 января эти команды проведут между собой спарринг.


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