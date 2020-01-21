«Баста!»: Хамы государевы, попридержите пыл 21.01.2020, 16:06

Самый главный сеятель колхозной диктатуры — боится.

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Еще одно письмо читателя – о прошедшей недавно «парламентской кампании»:

- «Выборы» прошли, а осадочек остался. И будут напоминать о себе, пока не искоренится в стране такое явление, как «хамы государевы».

Масштабные вбросы бюллетеней, фальсификации итоговых протоколов, «карусели» - это все было предсказуемо. «Изюминкой» прошедшей кампании стало совершенно хамское, а порой и неадекватное поведение членов избирательных комиссий, в которых, в основном, состояли чиновники различных мастей - от завуча до директора предприятия. Поражает, как люди с минимальным набором полномочий позволяли себе грубить и хамить тем, кто участием в «выборах» или наблюдении на участках просто реализовывал свои конституционные права!

Такого скотского отношения к людям, кажется, не было за всю историю независимой Беларуси. Из разных уголков страны поступали сообщения о том, что наблюдателей удаляют с участков с привлечением милиции. На многочисленных видео отчетливо слышно, как члены избирательных комиссий, школьные учителя ведут себя как дворовая шпана.

Отдельного внимания заслуживает истерика чиновников в период агитационных пикетов. Дерзкий лозунг «Колхозной диктатуре – баста!», национальная символика, молодые лица, привлекли внимание бесчисленного количества сторонников перемен. И как жалко смотрелись рядом стоящие одинокие униженные студенты, рекламирующие набившие оскомину провластные физиономии. Власти не придумали ничего лучше, чем засылать на пикеты той же «Европейской Беларуси» тетенек и дяденек из участковых комиссий. Надрываясь в крике, краснея и белея от бессилия и злости, чиновники из комиссии требовали убрать полюбившийся белорусам лозунг, а потом стали тупо снимать независимых кандидатов с «выборов».

Подобный всплеск негатива, хамства, озлобленности со стороны тружеников режима свидетельствует лишь о том, что исполнителям должностных преступлений страшно. За свои насиженные места, элитные апартаменты, счета в банках, ну и за личную свободу, в конце концов. Боятся завучи-фальсификаторы, милиционеры-садисты, начальники-взяточники. Боится и самый главный сеятель колхозной диктатуры в Беларуси, тот, кто построил хамоватую вертикаль из продажных лгунов и негодяев. И этот страх – как предчувствие, ведь их время неотвратимо подходит к концу.

Кстати, хамы государевы, попридержали бы пыл, а то скоро и президентские выборы, а с такими темпами и усердием до инсульта с инфарктом недалеко.