Ирландский остров приглашает двоих людей пожить бесплатно и поработать управляющими 5 21.01.2020, 16:03

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Туристический совет предупреждает, что вакансия подойдет далеко не каждому.

На острове Грейт-Бласкет длиной 6,5 км и шириной примерно 0,7 км нет ни одного постоянного жителя. Зато теперь здесь появилась возможность трудоустройства, пишет «Вокруг света».

Туристический совет острова опубликовал в Twitter вакансию управляющего Island Accommodation and Coffee Shop. Приглашаются пары или двое друзей, которых обеспечат жильем и питанием. Пожить и поработать на острове можно с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Пост туристического совета в Twitter получил более 6000 лайков, а вакансия привлекла людей из самых отдаленных районов Южной Африки и Аляски.

** Job Vacancy **

A unique position required - looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 - October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH — Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020

Люди, которым достанется вакансия, будут отвечать за прием гостей, управление коттеджами и кафе на острове. Более детальную информацию о вакансии — рабочее время и оплату — можно узнать по запросу.

Какая она — жизнь на острове Грейт-Бласкет

Туристический совет предупреждает, что вакансия подойдет далеко не каждому и точно не тому, кто рассчитывает на роскошное жилье.

Остров, расположенный у побережья полуострова Дингл на юго-западе Ирландии и представляющий собой самую западную точку Европы, практически не испорчен цивилизацией. Там нет Wi-Fi, электричества и горячей воды.

Даже питьевую воду можно достать в ограниченных количествах, так что интересующимся рекомендуют привозить ее с собой.

На острове есть небольшая ветряная турбина, которая генерирует достаточно электроэнергии для зарядки одного устройства, так что вы не будете полностью отрезаны от цивилизации. А в общем все направлено на возвращение в лоно природы: костры, свечи, печи, нетронутые флора и фауна.

Остров предназначен для очень небольшого количества туристов. Тут есть пять коттеджей с самообслуживанием, которые можно забронировать через сайт туристического совета.

Главные достопримечательности Грейт-Бласкет — это флора и фауна острова, богатый подводный мир птицы, живописные ландшафты.