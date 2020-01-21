После отставки Медведев отписался от аккаунта правительства РФ в Instagram 9 21.01.2020, 16:20

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Фото: ТАСС

Еще на прошлой неделе экс-премьер РФ сохранял эту подписку.

Экс-премьер России Дмитрий Медведев, назначенный зампредседателем Совета безопасности, отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram, обратили внимание «Открытые медиа». Это была единственная страница, на которую он был подписан за все время существования аккаунта. Завел же его Медведев еще 18 мая 2012 года, через несколько дней после того как оставил пост президента России и возглавил правительство. Еще на прошлой неделе бывший премьер сохранял эту подписку.

Речь идет об отмене подписки на официальной аккаунт российского правительства, который ведет пресс-служба госоргана. При этом сам government_rf сохранил подписку на аккаунт экс-премьера. Медведев объявил об отставке правительства 15 января, сразу после послания президента Федеральному собранию, на котором глава государства предложил изменить Конституцию.

В тот же день Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности. После отставки Медведев не делал публикаций в соцсети, однако количество его подписчиков незначительно выросло. По данным на 17:00 (по минскому времени) 15 января у аккаунта чиновника было 2 675 333 подписчиков. К 13:00 вторника их стало на 311 человек больше.