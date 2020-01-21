Белорусские реалии: колхоз, в котором зарабатывают $35 в месяц 30 21.01.2020, 16:33

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Чиновники отвечают работникам, что «нужно лучше работать».

«Плакала-рыдала. Я на похоронах у мамы так не плакала, когда вот это получила», - рассказывает «Радыё Свабода» Наталья Гусева. Ей насчитали всего 70 рублей за 27 рабочих дней. Работает она уборщицей в колхозе «Заря» Глусского района Могилевской области.

У Натальи четверо детей, а живет она в служебном жилье. Дабы не потерять дом, она должна работать в колхозе. Но этих денег для семьи катастрофически мало. Поэтому Наталья еще подрабатывает в социальной службе, ухаживает за старыми людьми.

«Я убираю, коридоры мою, стекло мою, окна мою... Прибирала территорию, выпалывала цветы, вырывала сорняки - короче, вылизали ферму. И вот что я получила за это!»

Доярки, которые работают на той же ферме, также жалуются на заработки. Несмотря на то, что они работают по 8-9 часов в день без выходных, заработать более 250 рублей невозможно.

Первый заместитель председателя райисполкома Владимир Карпович прокомментировал, что с ситуацией в этом хозяйстве они знакомы и вскоре разберутся. Но в то же время отметил, что там очень слабый район.

«Мы живем от производства. C того, что сделали, что продали, с этого и живем. Да и это порочная практика - доплата до минимальной заработной платы. Работать надо лучше. И все тогда будет», - сказал чиновник.