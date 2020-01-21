Сергей Пархоменко: Путин cклонен к дешевому шаманству 6 21.01.2020, 17:07

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Сергей Пархоменко

Фото: RFE/RL

Идею с конституционным переворотом главе Кремля мог нашептать какой-нибудь старец-монах.

Три дня назад, по горячему впечатлению от конституционных фантазий президента России, я написал текст для блога на сайте Института Кеннана, пишет российский журналист Сергей Пархоменко на своей странице в "Фейсбуке". Поскольку я писал по-русски, а блог традиционно англоязычный, текст ушел в перевод и пока не выложен для публики. Вот-вот ждем.

Теперь я изучил внесенный Путиным законопроект конституционной реформы, для разработки которого оказалось достаточно трех дней, и остался им, если можно так выразиться, совершенно доволен: он полностью соответствует моей оценке происходящего, изложенной три дня назад, и не требует никакой существенной переработки моего прежнего текста.

Ну да, фараон так и не решил пока, под каким именно предлогом он останется сидеть на своем золотом троне. Все пути по-прежнему открыты:

1. Если созреет, например, российско-белорусский союз в той или иной форме – вот, пожалуйста, есть статья об участии России в межгосударственных объединениях...

2. Если захочется пересесть в кресло председателя Госсовета – пожалуйста, вот статья о Госсовете с неопределенными полномочиями, которые можно как угодно описать и закрепить в специальном (будущем) законе...

3. Если придется остаться президентом (пока самый вероятный сценарий, на мой взгляд) – то вот дрессированный маленький конституционный суд, живущий в кармане у Путина, который за пять минут докажет, что Россия с исправленной конституцией – это какая-то совсем новая Россия, в которой вся жизнь началась сначала и все процессы отсчитываются опять с нуля, и вуаля – почему бы Путину не избраться еще на два срока или на сколько там сроков ему хочется...

Ну и гонка, конечно, – потому что это конституционный переворот, и как все прочие перевороты его надо делать быстро, пока никто не опомнился. С Крымом тоже страшно торопились. И с войной в Грузии. И с поправками об удлинении сроков президентского мандата в 2008 году. Главное, чтобы никто ничего не успел понять. Так и теперь: все продолжают обсуждать, как президент щедро делится своими полномочиями с парламентом, и никто не успевает сообразить, что полномочий у него становится, наоборот, только больше.

Хотя, конечно, остается непроясненным вопрос – отчего все это взорвалось именно сегодня. Ни месяцем раньше, ни месяцем позже...

Спешка, паника, беспорядочная суета – традиционный прием для мошенников и карманных воров. Но на этот раз все развивается все-таки уж очень "навалом": конституция, правительство, прокуратура...

Что-то происходит внутри. Может быть, что-то физиологическое или даже медицинское, о чем мы не знаем.

Но лично я бы склонялся к объяснению какими-то мистическими мотивами. Путин все-таки религиозный фанатик, причем очень вульгарного, поверхностного типа, полный суеверий, склонностей к ритуалам и всяческому дешевому шаманству.

Не удивлюсь, если окажется, что какой-нибудь старец-монах ему нашептал, что вот сейчас – как раз самое время. Или он вдруг увидел чей-то образ в колеблющемся пламени свечи...