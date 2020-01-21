На сколько Беларуси хватит танкера норвежской нефти? 19 21.01.2020, 17:16

6,794

Фото: safety4sea.com

Об альтернативе российской нефти рано говорить.

Вчера «Белнефтехим» сообщил о закупке 80 тысяч тонн норвежской нефти Johan Sverdrup. Сырье планируется переработать на «Нафтане». Сделка преподносилась как реальная альтернатива российской нефти. На самом деле пока об этом преждевременно говорить, пишет tut.by.

По данным Reuters, Беларусь закупила норвежскую нефть с месторождения Johan Sverdrup в Северном море. Разработка этого месторождения началась в октябре 2019 года. S&P Global называло его гигантским.

По итогам 2019 года объем переработки российской нефти на «Нафтане» составил около 9 млн тонн. Среднесуточный объем переработки нефти на новополоцком заводе был около 25 тыс. тонн. Таким образом размер закупленной в Норвегии партии нефти немногим превышает трехдневный объем перерабатываемой нефти.

Начало разгрузки Johan Sverdrup ожидается 22 января.

Танкер с сырьем прибудет в литовский порт Клайпеда. Затем нефть в Нововолоцк доставят «Литовские железные дороги».

Нефть Johan Sverdrup по своим характеристикам сходна с российской Urals и может конкурировать с ней, отмечает Reuters. Однако стоимость поставок альтернатив российской нефти всегда превышали стоимость сырья, закупаемого в России. Та же самая ситуация и с норвежской Johan Sverdrup: источник Reuters в порту Клайпеда рассказал, что поставки нефти по железной дороге в Новополоцк, где расположен НПЗ, обойдутся существенно дороже, чем поставки сырья по российским нефтепроводам. Транспортировка цистернами повысит стоимость нефти на 20 долларов за тонну.

Между тем, в порту Клайпеда констатируют, что пока новых заявок на импорт нефти от Беларуси не поступало. «В данный момент иных запросов от Беларуси на импорт нефти у нас нет, однако, как мы заявляли ранее, теоретически, если считать с сегодняшнего дня, мы можем перевалить через терминал до 3 млн тонн нефтесырья», — сказал агентству BNS директор по нефтяному бизнесу компании Klaipedos nafta (литовский государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа) Гедрюс Сабаляускас.

При этом глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во вторник заявил, что в начале февраля планирует визит в Минск, в ходе которого он намерен предложить Беларуси альтернативу импорта, как нефти, так и газа. На минувшей неделе поставки нефти в Беларусь обсуждал премьер-министр Латвии.