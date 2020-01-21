Минтранс: В Минск приходит новая служба такси, тарифы могут еще упасть 7 21.01.2020, 18:08

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фото: kurjer.info

Накануне больше 100 таксистов подписали письмо-ультиматум.

21 января в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли чиновники и представители 17 минских служб такси ищут выход из сложной ситуации, в которую их поставили водители, пишет euroradio.fm.

Накануне больше 100 таксистов подписали письмо-ультиматум: поднимайте тарифы на 1 км поездки на 5 копеек — иначе блокируем работу диспетчерских. И вообще, можем улицы в центре Минска перекрыть!

Встреча проходит за закрытыми дверями. В самом начале министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович обратил внимание на то, что перекрыванием улиц вопросы не решаются: "Открытое письмо явилось катализатором встречи. Но это заявление заставляет меня сказать: таким образом диалог мы не выстроим".

Министр добавил, что вице-премьер Владимир Кухарев утвердил комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок. Он пишется в том числе при участии бизнеса.

Присутствующий на встрече заместитель министра транспорта Алексей Ляхнович заметил, что тарифы на услуги такси в Минске скорее будут падать, чем расти:

"Сегодня уже была новость о том, что к нам приходит такси Bolt. Таким образом, тарифы могут ещё больше упасть, потому что появится ещё один конкурент. И нам нужно в рамках этой жесткой конкуренции найти решение проблемы".

Минск уже появился на сайте Bolt. Заказать машину ещё нельзя, но тарифы уже известны. 1 км поездки стоит 30 копеек, плюс 10 копеек за каждую минуту поездки. Минимальный заказ — 3,3 BYN. Это приблизительно соответствует минимальны тарифам, по которым работает "Яндекс.Такси".