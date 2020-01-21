ГБР Украины инициирует принудительный привод Порошенко на допрос 4 21.01.2020, 18:23

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фото: ukrinform.ua

Принудительный привод инициируют из-за неявки на допрос экс-президента Украины.

Руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что следователи инициируют применение к экс-президенту Украины, нардепу Петру Порошенко принудительный привод на допрос.

Об этом сообщает Укринформ.

Корецкий заявил, что принудительный привод инициируют из-за неявки Порошенко на допрос, запланированный на вторник, 21 января.

«ГБР прислала ему повестки на допрос по адресу его регистрации, по адресу Верховной Рады, то есть, он был надлежащим образом проинформирован. Кроме того, вчера, когда он появился без предупреждения и вызова ГБР, ему так же была отмечена необходимость явки сегодня на 10.30 на допрос в качестве свидетеля», — сказал сотрудник ГБР.

По словам Корецкого, Порошенко «без уважительных причин не явился сегодня на допрос».

«Соответственно, следователи готовят материалы для выполнения принудительного привода Порошенко», — сказал он.

Ранее Государственное бюро расследований назначило допросы пятому президенту Украины Петру Порошенко на время его запланированной поездки в Швейцарию.