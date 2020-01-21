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Герасимов дожал Рууда в пятисетовом триллере и вышел во второй круг Australian Open

  • 21.01.2020, 18:45
Герасимов дожал Рууда в пятисетовом триллере и вышел во второй круг Australian Open
Егор Герасимов
фото: pressball.by

Матч первой ракетки Беларуси и норвежца длился 3 часа 37 минут.

Первая ракетка Беларуси Егор Герасимов (98 АТП) пробился в 1/32 финала Открытого чемпионата Австралии. В матче 1/64 он в тяжелейшем пятисетовом поединке сломил сопротивление норвежца Каспера Рууда (48) — 6:3, 7:6, 1:6, 4:6, 7:6, передает pressball.by.

По ходу матча, который длился 3 часа 37 минут, белорусу пришлось прибегнуть к медицинскому тайм-ауту.

Е.Герасимов (Беларусь) — К.Рууд (Норвегия) — 6:3, 7:6 (8:6), 1:6, 4:6, 7:6 (10:6)


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