Штирлициада Аркадий Бабченко

21.01.2020, 19:04

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

Наша служба и опасна и сантехник.

Спецслужбы Швейцарии задержали в Давосе, где сейчас проходит Всемирный экономический форум, двух российских шпионов, которые представились сантехниками. Предполагаемой целью покушения был Уильям Браудер. Об этом он сам рассказал в своем Twitter.

"Швейцарские службы безопасности помешали российской шпионской операции в Давосе, возможно, нацеленной на меня", – написал Браудер.

Швейцарское издание Tages Anzeiger сегодня написало, что двух возможных российских шпионов полиция кантона Граубюнден остановила перед встречей высокопоставленных политиков и представителей бизнеса, которая проходила в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Они представились сантехниками.

В ходе задержания сантехники показали дипломатические паспорта.

В интервью Reuters Браудер сказал, что "сантехники" с дипломатическими паспортами уже покинули Швейцарию.

Где-то с год назад Владимир Ариев позвал меня выступить в ПАСЕ по поводу российской агрессии.

Мне обеспечили охрану и вели там круглосуточно. К тому моменту эта штирлициада у меня сидела уже в печенках, ходить с охраной в туалет быстро надоедает, это только в кино оно выглядит круто, а на деле постоянная жизнь под наблюдением утомляет очень сильно, но надо так надо. У меня со спецслужбами договор - они не учат меня писать статьи, я не учу их осуществлять мероприятия по государственной охране. Сказано надо, значит надо.

Приехали в Страсбург. Выступил. Потом интервью, общение, разговоры, знакомые люди, которых давно не видел. Скабееву, жаль, не встретил - вот с ней бы поговорил с особым удовольствием. Но не суть.

Выходим.

Охрана сажает меня в машину и начинает медленно петлять какими-то переулками.

- Что случилось, - спрашиваю.

- Тебя пасут. Видел человека, когда выходил?

Блин, вот вообще не заметил. Вот вроде и в напряжении постоянно, ждешь подлянки, контролируешь пространство, а в этот раз выходил - с кем-то разговаривал, мозг был занят совсем другим, так, краем глаза что-то мелькнуло, но не обратил внимания.

Какие-то официальные шпионы. Из дипломатических сотрудников. Или какого-нибудь торгпредства. С дипломатическими паспортами. Гостевые бейджики посетителей ПАСЕ припрятаны под пиджаками. Представители российских посольств, как правило, всегда приходят на такие мероприятия. Сидят, записывают. Составляют отчеты.

Вот и в этот раз - пришли, послушали. Потом пасли на улице.

Ночевать увезли меня в Германию. Благо там до границы пять километров. Береженого бог бережет.

А вечером этого же дня мне позвонили и сказали - есть мнение, что по тебе могут работать. Будь аккуратнее. Не оставляй стаканы с напитками без присмотра, не общайся с незнакомыми людьми, не давай тыкать в себя всякими шприцами.

Я немного так прифигел, конечно. Потому что информация была совсем из другого источника. Не связанного с тем, кто меня охранял. И того, что произошло днем, он знать не мог.

Вывозили меня через две страны и три границы.

Через Швейцарию.

Альпы слева, Альпы справа.

Пастор Шлаг херов, етитна кошка...

И вот меня поразило, как работала спецслужба Швейцарии. Отработано, механически, четко, как часы. Объект приняли, объект сопроводили, объект отправили. Никаких тебе сюсюканий, никаких разговоров, даже улыбок не было. Как с неодушевленным объектом. Почувствовал себя чемоданом с золотом. Или с ураном-235. Даже как-то задело. Разве что наручниками к себе не приковали.

Здесь пройдите, здесь стойте, вот в этой комнатке подождите, вот в этот туалет пройдемте со мной, вот по этому коридорчику сюда.

Тынц-тынц-тынц - как по писаному.

Всё четко, всё по инструкции.

Я не писал об этом. Но теперь, пользуясь случаем хочу выразить благодарность службе, которая занимается предотвращением всех таких случаев - она знает, какой именно - и тем людям, которые работали со мной лично - они знают, каким именно.

В общем, понимаю тебя, Билл.

Как никто.

А сантехники с российскими дипломатическими паспортами работают, да.

И в Давосе, и в Страсбурге, и в Солсбери, и, полагаю, еще много где.

Наша служба и опасна и сантехник.

Аркадий Бабченко, Facebook