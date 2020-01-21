Опрос: Большинство украинцев поддержали вступление страны в ЕС 2 21.01.2020, 19:25

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Вступление в НАТО большинство украинцев называют главной гарантией безопасности государства.

Вступление в Евросоюз 64% граждан считают главным интеграционным направлением Украины, говорится в результатах опроса фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" и "Центра Разумкова". Еще 13% респондентов считают, что Украине нужно вступить в Евразийский союз, а 23% граждан не имеют однозначного ответа на этот вопрос, передает zn.ua.

Больше всего вступление Украины в Европейский союз поддерживают в Западном (90%) и Центральном (70%) регионах. На Юге государства (44%) и Востоке (43%) поддержка членства в ЕС также преобладает, но определенная часть жителей этих регионов поддерживает и вступление в Евразийский экономический союз (23% на Юге и 24% на Востоке). В то же время по 33% респондентов на Юге и Востоке Украины не могут определиться с ответом.

В декабре 2013 года предпочтение членству в ЕС предоставляли 46% украинцев, а в тот же период 2014 года – 57%. В прошлом году такого мнения придерживались 64% респондентов. В то же время количество сторонников вступления Украины в Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана уменьшилась с 36% в декабре 2013 года до 16% в 2014 году. В прошлом году вступление в Таможенный союз поддержали лишь 13% граждан.

Также 51% украинцев считает, что членство Украины в НАТО является лучшим вариантом обеспечения безопасности. Такой показатель стал самым высоким за все время проведения опросов. Внеблоковый статус Украины поддерживают 26% граждан, еще 6% респондентов считают, что следует создать военный союз с Россией и странами СНГ.

Однако, ответ по этому вопросу в различных регионах разнится. Так, вступление в НАТО почти единодушно поддерживают на Западе (80%) и большая часть населения в Центральном регионе (54%). Но на юге Украины 42% опрошенных отдают предпочтение нейтральному статусу государства. На Востоке внеблоковый статус поддерживают 43% украинцев. В то же время 13% жителей Восточного региона видят гарантию безопасности в военном союзе с Россией и странами СНГ. На Юге, и на Востоке 34% и 29% соответственно предпочитает членству Украины в НАТО.