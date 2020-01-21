Рогнеда и Витовт, Марс и Луна: Минюст рассказал, как белорусы называли детей в 2019 году 11 21.01.2020, 20:02

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Иллюстрационное фото

За прошлый год в нашей стране родилось 88,3 тыс. детей.

Больше всего, понятно, в Минске, на втором месте Брестская область, на третьем — Гомельская. Министерство юстиции рассказало Onliner, какие имена чаще всего и реже всего давали родители своим детям.

Итак, по итогам 2019 года топ-10 самых популярных имен в Беларуси выглядит так. Мальчики: Максим, Артем, Михаил, Александр, Матвей. Девочки: София, Анна, Мария, Ксения, Анастасия.

— В 2019 году родители стали чаще называть детей редкими именами, так, только в столице имена 180 мальчиков и 251 девочки в записях актов о рождении по итогам года не повторяются, — говорят в министерстве. — Чаще редкие имена давали девочкам. В Минске и в областных центрах наибольшее количество детей с уникальными именами. Родители вправе выбрать для ребенка любое имя, которое не противоречит нормам общественной морали. Малышу может быть дано не более двух собственных имен. Имя, записанное в записи акта о рождении первым, считается основным.

Среди наиболее редких имен в Минске Ассоль, Венера, Дженнифер, Лёля, Рогнеда, а также Фадей, Оскар, Добромир, Ив и Витовт.

По стране редкие имена удивляют. Это Мерседес, Германика, Айсель, Веселина, Златославия, Миледи, Добромила, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, Вирсавия, Лазарина, Любава, Ясмина, Симона, Сена, Фёкла, Элис, Юнона, Ядвига.

А также мальчики Геральд, Филат, Соломон, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Автандил, Мейлис, Тадевуш, Фома, Мартин, Леонтий.