Топ автомобилей, которые американцы не продают даже через 15 лет 3 21.01.2020, 21:15

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Нежелание менять машину в течение многих лет связано с их надежностью и качеством.

Нежелание менять машину в течение многих лет часто объясняется не столько прагматичностью владельца, сколько ее надежностью и качеством. Проведя собственное исследование, эксперты iSeeCars составили рейтинг и назвали автомобили, которые американцы не продают даже через 15 лет после покупки.

Самыми надежными и долговечными, как показал анализ 350 тысяч сделок купли-продажи подержанных машин 1984—2004 годов выпуска, остаются автомобили японских марок. В частности, на Toyota пришлось 10 мест из 15-ти, а другие 5 позиций заняли Honda и Subaru.

Лидером рейтинга стал внедорожник Toyota Highlander первого поколения – 18,3% этих машин 2004 года выпуска и старше до сих пор имеют одного-единственного владельца. Второе место, как стало известно «Автоновостям дня», занял минивэн Toyota Sienna (15,5%), третье – пикап Toyota Tacoma (14,5%), а замкнули почетную пятерку пикап Toyota Tundra (14,2%) и единственный представитель Subaru – кроссовер Forester (12,8%).

Далее следуют Toyota RAV4 (12,7%), Honda Pilot (12,6%), Honda CR-V (12,4%), Toyota Prius (11,9%), Toyota 4Runner (11,8%), Honda Odyssey (11,6%), Toyota Corolla (11,4%), Toyota Camry (11%), Honda Civic (11%) и Toyota Land Cruiser (10,6%).