Пассажиров, прилетающих в Беларусь из стран, где вспышка коронавируса, проверяют тепловизорами 3 21.01.2020, 21:33

1,229

иллюстрационное Фото: Reuters

О болезни информируют и белорусских туристов, выезжающих в эти страны.

В Беларуси усилены профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространение выявленного в Китае коронавируса. Как рассказали в Министерстве здравоохранения, пассажиров, прилетающих из стран, где выявлен вирус, проверяют в том числе с применением тепловизионного оборудования, передает tut.by.

— Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. Работа специалистов направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией, — рассказали в министерстве.

В аэропортах Беларуси организован санитарно-карантинный контроль — пассажиров из стран, в которых зафиксированы случаи заболевания, проверяют тепловизорами.

О болезни информируют и белорусских туристов, выезжающих в эти страны.

Что известно про новый вирус

Вирус 2019-nCoV — вариант коронавируса, который до сих пор не передавался людям.

Коронавирусы — семейство вирусов, включающее 38 видов вирусов, лишь шесть (а с новым вирусом — семь) из которых поражают человека.

Исследователи считают, что, скорее всего, вирус распространился на людей от животных, но способен также передаваться от человека к человеку.

Среди симптомов заражения: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание.

Людям советуют не прикасаться к животным, избегать недоваренного или недожаренного мяса и яиц, а также избегать контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа.

Ранее неизвестный вирус стал распространяться в китайском городе Ухань в начале декабря. По информации китайских медиков, вирус передается от человека к человеку и вызывает у зараженных пневмонию.

Позже случаи заболевания зафиксировали за пределами Китая: два в Таиланде, один в Японии и один в Республике Корея. По последним данным, от коронавируса умерли уже 6 человек.

22 января Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание.