Минское «Динамо» победило московский «Спартак» 2 21.01.2020, 21:44

Минчане прервали неудачную серию.

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" в гостях проиграл минскому "Динамо" со счетом 3:4. Предыдущие три матча "зубры" проигрывали с одинаковым счетом — 1:5, передает pressball.by.

ДИНАМО Мн — СПАРТАК — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

ДИНАМО: Толопило (Тэйлор, 47.33); Морроу — Готовец, Дадонов — Китаров — Павлович; Знахаренко — Достанко, Мартынов — Спунер — Принс; Граньяни — Еременко, Павленко — Паре — Грецкий; Денисов — Дроздов, А. Костицын (к) — Демков — Стефанович.

СПАРТАК: Гудачек (Беспалов, 41.59); Виклунд — И.Вишневский, Федоров — Ганзл — Никонцев (к); Кутейкин — Д.Вишневскикй, Карсумс — Зубов — Даугавиньш; Гончаров — Мусин, Цыплаков — Юньков — Хохлачев; Кокарев – Аркалов – Галимов; Тришин.

ШАЙБЫ: 1:0 — Мартынов (Спунер, Морроу, 5.31). 1:1 — Зубов (И.Вишневский, Федоров, 15.07 — бол.). 1:2 — Ганзл (Федоров, Никонцев, 20.18). 2:2 — Принс (Граньяни, Спунер, 30.29 — бол.). 3:2 — Дадонов (Дроздов, Знахаренко, 36.40). 4:2 — Китаров (41.59 — мен.). 4:3 — Даугавиньш (Федоров, Зубов, 52.54 — бол.).