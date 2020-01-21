Boeing больше не будет выпускать самолеты 737 MAX
- 21.01.2020, 22:30
Производство самолетов остановили после двух авиакатастроф.
Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.
Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.
Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.
На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.
Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.
Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.