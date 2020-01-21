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Boeing больше не будет выпускать самолеты 737 MAX

  • 21.01.2020, 22:30
Boeing больше не будет выпускать самолеты 737 MAX
лайнер Boeing 737 MAX
Фото: wikipedia.org

Производство самолетов остановили после двух авиакатастроф.

Boeing официально прекратил производство самолетов 737 Max. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Сообщается, что производство этих самолетов было прекращено временно еще в декабре.

Отметим, что производство самолетов остановили после двух смертельных авиакатастроф, в результате которых погибли 346 человек.

На время прекращения производства сотрудников увольнять не будут, а переведут на другие должности.

Сейчас в Вашингтоне и Техасе ожидают отправки в авиакомпании во всему миру около 400 самолетов.

Ранее сообщалось, американская компания Boeing полностью перепишет программное обеспечение для самолетов 737 MAX, запрещенных для эксплуатации после двух катастроф.


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