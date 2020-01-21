Никогда не было, и вот опять 21.01.2020, 22:44

Невероятное прозрение Лукашенко.

Александр Лукашенко признался, что на данный момент альтернативы поставкам российской нефти в полном объеме нет, но потребовал «диверсифицироваться».

Спасибо, кэп!

Напомним, что буквально две недели назад первый вице-премьер Дмитрий Крутой по итогам совещания у диктатора заявлял, что поставлять российскую нефть не имеет никакого экономического смысла.

— Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно, — заявлял тогда Дмитрий Крутой.

И вот прошло совсем немного времени. Все эти дни власти наперебой нам рассказывали, сколько «интересных предложений» им поступило от разных нефтяных поставщиков и транзитеров. Даже контракт на норвежскую нефть подписали. Но что-то явно не срастается, пишет «Солидарность».

Это «нецелесообразное» и «бессмысленное» продолжает по-прежнему оставаться сладким и вожделенным.

— Сейчас в полном объеме альтернативы нет поставкам российской нефти, — заявил на экстренном совещании Александр Лукашенко, хотя еще недавно во всю ругал россиян, обвиняя, что те дерут с белорусов втридорога.

Да, представьте, вдруг выяснилось, что в мире нет желающих просто так спонсировать белорусский режим, а найти дешевую нефть за три дня оказалось почему-то невозможно. Ради такого открытия стоило 25 лет поработать правителем!

— Как мы договаривались, диверсифицироваться нам надо, — вещал все на том же совещании Александр Лукашенко. – Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим.

Вы серьезно? То есть 25 лет это было не очевидно, а теперь вдруг наступило просветление? Ладно экономисты и политологи, так уже даже бабушки у подъезда судачили, что пора слезать с «нефтяной иглы», что добром это не кончится, и что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Но нет. Все надо было попробовать опытным путем. Сначала, как алкоголик, разгуляться на «шальные деньги», потом заложить свой дом, а после думать, где взять средства, чтобы тебя не выселили. Впрочем, в таких случаях алкоголикам обычно советуют бросать пить и начинать работать.

Кстати, все на том же совещании правитель Беларуси пригрозил чиновникам и директорам предприятий, чтобы те не просили денег у государства, а искали средства на модернизацию заводов своими силами.

Просто какой-то день открытий и неожиданных прозрений!