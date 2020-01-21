Новый состав правительства РФ: полный список 3 21.01.2020, 22:52

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Кто останется, а кто уйдет из Белого дома.

Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева, пишет РБК.

Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.

Вице-премьеры:

Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)

Виктория Абрамченко

Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)

Юрий Борисов

Татьяна Голикова

Алексей Оверчук

Марат Хуснуллин

Дмитрий Чернышенко

Министры:

труда и соцзащиты — Антон Котяков

просвещения — Сергей Кравцов

сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев

транспорта — Евгений Дитрих

юстиции — Константин Чуйченко

здравоохранения — Михаил Мурашко

иностранных дел — Сергей Лавров

обороны — Сергей Шойгу

экономического развития — Максим Решетников

финансов — Антон Силуанов

культуры — Ольга Любимова

промышленности и торговли — Денис Мантуров

внутренних дел — Владимир Колокольцев

науки и высшего образования — Валерий Фальков

энергетики — Александр Новак

спорта — Олег Матыцин

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев

МЧС — Евгений Зиничев

по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов

природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин

строительства и ЖКХ - Владимир Якушев