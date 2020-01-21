Новый состав правительства РФ: полный список

Новый состав правительства РФ: полный список3
- 21.01.2020, 22:52
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Кто останется, а кто уйдет из Белого дома.
Состав нового правительства, согласно закону, главе государства представил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. За его кандидатуру на пост главы правительства Госдума проголосовала 16 января, на следующий день после отставки правительства Дмитрия Медведева, пишет РБК.
Первый вице-премьер: Андрей Белоусов.
Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко (вице-премьер, глава аппарата правительства)
Виктория Абрамченко
Юрий Трутнев (вице-премьер, полномочный представитель президента в ДФО)
Юрий Борисов
Татьяна Голикова
Алексей Оверчук
Марат Хуснуллин
Дмитрий Чернышенко
Министры:
труда и соцзащиты — Антон Котяков
просвещения — Сергей Кравцов
сельского хозяйства — Дмитрий Патрушев
транспорта — Евгений Дитрих
юстиции — Константин Чуйченко
здравоохранения — Михаил Мурашко
иностранных дел — Сергей Лавров
обороны — Сергей Шойгу
экономического развития — Максим Решетников
финансов — Антон Силуанов
культуры — Ольга Любимова
промышленности и торговли — Денис Мантуров
внутренних дел — Владимир Колокольцев
науки и высшего образования — Валерий Фальков
энергетики — Александр Новак
спорта — Олег Матыцин
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций — Максут Шадаев
МЧС — Евгений Зиничев
по развитию Дальнего Востока и Арктики — Александр Козлов
природных ресурсов и экологии — Дмитрий Кобылкин
строительства и ЖКХ - Владимир Якушев