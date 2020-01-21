Впервые в истории метеонаблюдений в Беларусь не пришла зима: что дальше? 5 21.01.2020, 23:07

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Как аномальный плюс влияет на белорусов, нашу природу и мир в целом и чего ждать в ближайшие годы.

Погода бьет рекорды. Десятилетие с 2010 по 2019 годы уже назвали самым теплым на Земле за всю историю метеонаблюдений, то есть с 1850 года. Как сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), тенденции к этому наметились еще в 80-х годах прошлого века. С тех пор каждое следующее десятилетие теплее предыдущего. 2019 год стал вторым самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений на планете. Первое место у 2016 года. В 2020-м, по прогнозам ВМО, мы станем свидетелями многих экстремальных погодных явлений. Причина - рекордное количество накопившихся в атмосфере парниковых газов, пишет kp.by.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Так резко температура в Беларуси еще никогда не поднималась»

- В этом году впервые в истории метеонаблюдений в Беларусь не пришла климатическая зима, - говорит начальник отдела изучения изменений климата Белгидромета Наталья Клевец. - То есть переход через ноль не случился. Сейчас погода соответствует первой-второй декаде ноября. А 2019 год стал самым теплым за весь период наблюдений в Беларуси начиная с 1881 года. Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7 градуса.

До этого самым теплым в Беларуси считался 2015 год. Но тогда высокая температура была обусловлена не только выбросами парниковых газов, но и явлением Эль-Ниньо - колебанием температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказывается, 90% избыточного тепла находится в Мировом океане. Контроль за его температурой – один из самых показательных способов оценки скорости глобального потепления. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (США), в 2019-м показатели тепла в океане достигли рекордного уровня.

- Но потепления случались и раньше…

- Верно, зимой случались отдельные теплые месяцы и дни. К примеру, 1 января 2020 года максимальная температура в Минске составила +1,8 градуса, а 1 января 1984 года в Минске дневной максимум поднялся до +5,9. Серьезные зимние потепления были в 1902-м, 1925-м, 1936 годах. Но сейчас речь идет о потеплении, которое длится с 1989 года. Оно не имеет себе равных в истории метеонаблюдений в нашей стране по продолжительности и интенсивности. За последние 30 лет температура в Беларуси повысилась на 1,3 градуса. До этого за аналогичный период она не повышалась даже на 1 градус. Произошел резкий скачок.

- Значит ли это, что зим с трескучими морозами у нас может не случиться?

- В последние годы у нас изменился даже режим осадков. В холодное время года у нас выпадает больше осадков, чем раньше, а летом, наоборот, - меньше. Само лето в Беларуси становится более долгим, теплым и засушливым. Но на зимах в будущем крест ставить еще рано. Они наверняка еще будут.

- Но может случиться, что в феврале в Беларусь резко придет зима с морозами?

- Долгосрочные прогнозы часто не сбываются. Но, судя по прогнозам Северо-Евразийского климатического центра Москвы, февраль-2020 тоже будет с плюсом. То есть классической зимы в этом году ждать вряд ли стоит.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Не волнуйтесь за природу. Она приспособлена к испытаниям»

Из-за теплой зимы запуталась природа: январь, а на деревьях набухают почки, во дворах цветут ромашки и маргаритки, майские жуки проснулись, в лесу не спят медведи, глухари и олени раньше времени начали брачные игры…

Многим белорусам, кстати, такая зима нравится. На теплую одежду тратиться не надо, дорожники не высыпают на дороги тонны реагентов, нет гололедицы, ДТП, травматизма, переохлаждений… Зато тех, кто ведет свое хозяйство и интересуется жизнью природы, волнует вопрос: как такую аномальную зиму переживут растения и животные?

- То, что зима так и не пришла, для природы не лучший вариант. Все же она подчиняется циклам, - говорит доктор биологических наук Олег Ткачук. - С другой стороны, тепло без резких перепадов на минус, которое мы наблюдаем сейчас, серьезной угрозы урожаю не несет. Даже если после аномального тепла придут морозы, растения, которые уже зацвели или дали молодые побеги, не обязательно погибнут, хоть им и будет нанесен вред.

- Говорят, с озимыми теплая зима может сыграть злую шутку. Снег на полях прячет семена от мороза и выветривания. А его просто нет…

- Отсутствие снега к тотальной гибели озимых не приведет: почва не промерзла, так что семена под землей живы.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

- А что будет с животными?

- Из-за погодных аномалий у многих животных нарушен график спячки, - говорит зоолог и биолог Наталья Изгидова.- Так, например, не уснули многие ежи. На пользу им это не идет, но к гибели не приведет тоже. Медведям тоже вряд ли удастся спокойно уснуть до весны. Тем не менее в бесснежном и не промерзшем лесу они смогут найти себе корм. Голодная смерть им не грозит. Так же, как и гибель от жажды: дожди идут, водоемы льдом не покрыты. Сильные морозы сразу после оттепели случаются редко. И если такое будет, по мере понижения температуры у животных будет время перейти в состояние зимнего покоя.

Рыбам вообще повезло! Когда водоемы покрыты льдом, к концу зимы в воде остается так мало кислорода, что они могут погибать от удушья. Плохо сейчас только налиму. Икру эта рыба откладывает в декабре-январе подо льдом. Получается, с такой зимой у них просто нет условий для нереста. Вероятно, количество налимов в следующем году сократится.

Такая же зима выпала Беларуси 500 лет назад?

Любопытную летописную запись за 1492 год разместил недавно на своей странице в соцсетях доктор филологических наук Николай Николаев:

- Студзень i люты такія цеплыя былi, што сады цвiлi, травы былi вялiкія, роллi i сенажацi зелянелiся. А ў марцы месяцы 15 дзен марозу - i ўсе, што зелянела, пасохла i ў нiшто абярнулася.

Если написанному верить, то примерно такая же погода уже была на территории нашей страны примерно 500 лет назад.