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Джефф Безос вернул себе первую строчку рейтинга богатейших людей мира

  • 22.01.2020, 8:31
Джефф Безос вернул себе первую строчку рейтинга богатейших людей мира
Джефф Безос
Фото: ЕРА

Состояние бизнесмена в данный момент составляет около $117 миллиардов.

Основатель компании Amazon Джефф Безос вновь занял первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes, сообщает nv.ua.

Согласно рейтингу, состояние Безоса в данный момент составляет порядка 117 миллиардов долларов.

На второе место переместился президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в 112 миллиардов долларов.

Третье место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110 млрд), четвертое — Уоррен Баффет ($90 млрд), пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг ($81 млрд).


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