Джефф Безос вернул себе первую строчку рейтинга богатейших людей мира
- 22.01.2020, 8:31
Состояние бизнесмена в данный момент составляет около $117 миллиардов.
Основатель компании Amazon Джефф Безос вновь занял первую строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии Forbes, сообщает nv.ua.
Согласно рейтингу, состояние Безоса в данный момент составляет порядка 117 миллиардов долларов.
На второе место переместился президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в 112 миллиардов долларов.
Третье место занял основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($110 млрд), четвертое — Уоррен Баффет ($90 млрд), пятое — основатель Facebook Марк Цукерберг ($81 млрд).