«Серый кот»: Во время интервью на мой канал подписалось еще 100 человек, которые хотят знать правду 22.01.2020, 8:51

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ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Почему власти так боятся независимых блогеров?

Политзаключенным правозащитники хотели объявить блогера Дмитрия Козлова, более известного как Серый Кот. Ему дали 90 суток ареста за участие в антиинтеграционных акциях, юноша неожиданно и только временно вышел на свободу, так как в Оршанском изоляторе проводят дезинфекцию, сообщает «Белсат».

Неожиданно вышел на свободу и свой стрим назвал «С Рождеством и Новым Годом!», потому что для него праздники только начинаются. В Оршанском ИВС блогер Дмитрий Козлов, более известный как Серый Кот оказался 24 декабря. Идя домой после освобождения, мечтал: «Прийти, помыться, отдохнуть и прочитать сообщения. Мне, блогеру, надо узнать, что мне писали, и посмотреть новости. Ведь я месяц был в изоляции и не знаю, что в мире происходит – какие были митинги, кого посадили, кого отпустили, как Лукашенко, что Путин».

Уже сегодня вернулся к общественной жизни, хотя «неотсиженными» остались еще два срока. Поэтому тюремной «ссобойки» Дмитрий не разбирает, как и несколько других активистов, которые вышли из изоляторов с не отбытыми до конца сроками – за призывы, организацию или участие в митингах против интеграции с Россией. Серый Кот убежден, что напрасно: «Могут, например, на неделю «закрыть» на День Воли, еще когда-то. А потом на месяц в августе, чтобы прошли выборы «спокойно».

Кодекс об административных правонарушениях позволяет суду наказывать нарушителя на 15 суток ареста согласно одному протоколу. Если протоколов несколько – максимальное наказание 25 суток. Это 6 протоколов против Оршанского блогера. Правило их суммирования суд проигнорировал: по каждому приговорил на 15 суток.

Правозащитник Павел Левинов, который взял на себя опеку над арестованным в течение месяца, возмущается: «Любое наказание должно быть гуманным. 90 суток согласно административного процесса — ни о какой гуманизации здесь речи не идет. За уголовные преступления иногда сидят 90 дней».

Это вдвое больший срок, чем для организатора акций в столице Павла Северинца. Согласно судебным постановлениям за решетку Козлов попал за публичные призывы к проведению протестов в декабре и публикацию этих призывов на своих аккаунтах в социальных сетях.

«Пока вы делали со мной интервью, на мой канал подписалось еще 100 человек, которые хотят знать правду о том, что происходит в Беларуси», – говорит Серый Кот.

Это и есть причина преследования оппозиционных блогеров, считает заместитель председателя «Белорусской Ассоциации журналистов» Борис Горецкий: «Такие люди как Серый Кот, Сергей Тихоновский, Сергей Петрухин – блогеры, наиболее опасны для власти. Это новый вид активизма – интернет-активизм. Для власти это опасность, когда близкий к аудитории блогер призывает молодежь на какие-то акции, молодежь послушает этого блогера».

В декабре, в дни, когда ожидалось подписание Лукашенко и Путиным интеграционных документов, большую часть протестующей волны составляла молодежь. Правозащитники призывают власть не наказывать за мирные акции в защиту суверенитета.

Судили с полсотни участников акций. За решеткой Новый год встречали 10 человек. Все они дополнительно должны заплатить изолятором за содержание – Br 13,5 рублей величины за сутки. Счет Дмитрия Козлова на сегодняшний день составляет Br 332 рубля.

«Неизвестно, что мне за 30 дней в квартиру могли подбросить. Милиционеры имели ключи, и в течение 30 дней могли сделать что угодно. Я же не знаю… кто-то мне даже писал: бойся провокаций. Завтра может придут и заявят – вот ты здесь торгуешь», – говорит Дмитрий.

Несмотря на давление, блогер Серый Кот вернулся на свою территорию и будет работать с информацией как раньше.