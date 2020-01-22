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«Серый кот»: Во время интервью на мой канал подписалось еще 100 человек, которые хотят знать правду

  • 22.01.2020, 8:51
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«Серый кот»: Во время интервью на мой канал подписалось еще 100 человек, которые хотят знать правду
ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Почему власти так боятся независимых блогеров?

Политзаключенным правозащитники хотели объявить блогера Дмитрия Козлова, более известного как Серый Кот. Ему дали 90 суток ареста за участие в антиинтеграционных акциях, юноша неожиданно и только временно вышел на свободу, так как в Оршанском изоляторе проводят дезинфекцию, сообщает «Белсат».

Неожиданно вышел на свободу и свой стрим назвал «С Рождеством и Новым Годом!», потому что для него праздники только начинаются. В Оршанском ИВС блогер Дмитрий Козлов, более известный как Серый Кот оказался 24 декабря. Идя домой после освобождения, мечтал: «Прийти, помыться, отдохнуть и прочитать сообщения. Мне, блогеру, надо узнать, что мне писали, и посмотреть новости. Ведь я месяц был в изоляции и не знаю, что в мире происходит – какие были митинги, кого посадили, кого отпустили, как Лукашенко, что Путин».

Уже сегодня вернулся к общественной жизни, хотя «неотсиженными» остались еще два срока. Поэтому тюремной «ссобойки» Дмитрий не разбирает, как и несколько других активистов, которые вышли из изоляторов с не отбытыми до конца сроками – за призывы, организацию или участие в митингах против интеграции с Россией. Серый Кот убежден, что напрасно: «Могут, например, на неделю «закрыть» на День Воли, еще когда-то. А потом на месяц в августе, чтобы прошли выборы «спокойно».

Кодекс об административных правонарушениях позволяет суду наказывать нарушителя на 15 суток ареста согласно одному протоколу. Если протоколов несколько – максимальное наказание 25 суток. Это 6 протоколов против Оршанского блогера. Правило их суммирования суд проигнорировал: по каждому приговорил на 15 суток.

Правозащитник Павел Левинов, который взял на себя опеку над арестованным в течение месяца, возмущается: «Любое наказание должно быть гуманным. 90 суток согласно административного процесса — ни о какой гуманизации здесь речи не идет. За уголовные преступления иногда сидят 90 дней».

Это вдвое больший срок, чем для организатора акций в столице Павла Северинца. Согласно судебным постановлениям за решетку Козлов попал за публичные призывы к проведению протестов в декабре и публикацию этих призывов на своих аккаунтах в социальных сетях.

«Пока вы делали со мной интервью, на мой канал подписалось еще 100 человек, которые хотят знать правду о том, что происходит в Беларуси», – говорит Серый Кот.

Это и есть причина преследования оппозиционных блогеров, считает заместитель председателя «Белорусской Ассоциации журналистов» Борис Горецкий: «Такие люди как Серый Кот, Сергей Тихоновский, Сергей Петрухин – блогеры, наиболее опасны для власти. Это новый вид активизма – интернет-активизм. Для власти это опасность, когда близкий к аудитории блогер призывает молодежь на какие-то акции, молодежь послушает этого блогера».

В декабре, в дни, когда ожидалось подписание Лукашенко и Путиным интеграционных документов, большую часть протестующей волны составляла молодежь. Правозащитники призывают власть не наказывать за мирные акции в защиту суверенитета.

Судили с полсотни участников акций. За решеткой Новый год встречали 10 человек. Все они дополнительно должны заплатить изолятором за содержание – Br 13,5 рублей величины за сутки. Счет Дмитрия Козлова на сегодняшний день составляет Br 332 рубля.

«Неизвестно, что мне за 30 дней в квартиру могли подбросить. Милиционеры имели ключи, и в течение 30 дней могли сделать что угодно. Я же не знаю… кто-то мне даже писал: бойся провокаций. Завтра может придут и заявят – вот ты здесь торгуешь», – говорит Дмитрий.

Несмотря на давление, блогер Серый Кот вернулся на свою территорию и будет работать с информацией как раньше.


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