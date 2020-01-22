Трамп рассказал о своем отношении к Грете Тунберг 4 22.01.2020, 8:57

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Президент США в Давосе также высказался насчет Конора Макгрегора.

Во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к активистке Грете Тунберг и спортсмену Конору Макгрегору.

Об этом сообщает The Wall Street Jourmal.

В частности, Трамп отметил, что «ничего не знает» о Грете Тунберг, но назвал ее «сердитой девушкой».

Также он прокомментировал слова спортсмена Конора Макгрегора, который назвал Трампа одним из лучших президентов США.

«Это хорошо. Я гарантирую вам, что не собираюсь с ним драться. Он здорово избил того парня», — заявил Трамп.