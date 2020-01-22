Названы пять необычных рецептов утреннего кофе 1 22.01.2020, 9:07

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Они понравятся любителям новых ощущений.

Кофе с соком понравится любителям новых ощущений, которые хотят разнообразить привычные напитки оригинальными сочетаниями. Издание coffeefan.info назвало 5 рецептов, прошедших проверку временем.

Для смешивания с кофе подходит только свежевыжатый сок, так как магазинные содержат много сторонних добавок, которые могут испортить вкус.

Кофеин оранж (кофе с апельсиновым соком)

Апельсиновый кофе – напиток с насыщенным кофейно-цитрусовым вкусом, хорошо бодрит с утра и заряжает энергией.

Ингредиенты:

молотый кофе – 3 чайные ложки;

вода – 150 мл;

апельсиновый сок – 50 мл;

гвоздика и корица – по вкусу;

сахар – по вкусу;

дольки апельсина – для украшения.

Рецепт

1. Заварить кофе (можно со специями) во френч-прессе или турке. Дать настояться 3-4 минуты, профильтровать.

2. Налить сок в бокал. Добавить кофе. Перемешать.

3. Подсластить апельсиновый кофе сахаром по вкусу. Украсить напиток дольками, цедрой или корицей в палочках.

По-нормандски (кофе с яблочным соком)

Французская провинция Нормандия известна своими яблоками, местные жители добавляют их в любые блюда и напитки. Кофе с яблочным соком можно считать своеобразной версией глинтвейна (горячего вина со специями), только вместо алкоголя используется кофе и яблочный сок.

Ингредиенты на 2 порции:

крепкий кофе – 150 мл;

яблочный сок – 150 мл;

апельсин – 1 штука.

специи: корица, гвоздика, черный перец – по щепотке или по вкусу;

сахар – по вкусу.

Рецепт

1. Сварить крепкий кофе любым способом.

2. Нарезать апельсин тонкими кружочками и положить в кастрюлю для варки. Влить кофе и яблочный сок. Добавить специи.

Внимание! Чтобы напиток не получился мутным, нужно смешивать в кастрюле отфильтрованный кофе, а специи брать не молотыми: перец – горошком, корицу – в палочках, перец – горошком.

3. Поставить смесь на огонь, довести до кипения, затем проварить 10 минут на слабом огне.

4. Готовый яблочный кофе перелить в кружку, подавать напиток горячим.

Шмель (холодный кофе с грейпфрутовым соком)

Безалкогольный кофейный коктейль с терпко-сладким вкусом и легкой горчинкой. Название получил благодаря внешнему виду – грейпфрутовый кофе укладывают слоями, которые в готовом виде напоминают тельце шмеля.

Ингредиенты:

кофе – 60 мл;

грейпфрутовый сок – 30 мл;

карамельный или гранатовый сироп – 5 мл;

кубики льда – 3-4 штуки.

Рецепт

1. Сделать 2 порции эспрессо или заварить 60 мл кофе во френч-прессе.

2. На дно бокала для подачи добавить лед, затем налить карамельный сироп или гренадин.

3. Аккуратно добавить грейпфрутовый сок, чтобы слои не смешались.

4. Поверх сока тонкой струйкой влить кофе.

5. Подавать вместе с трубочкой. Перед употреблением перемешать.

Кофе с лимонным соком и медом

Ароматный напиток с мягкостью меда и легкой лимонной кислинкой. Хорошо согревает.

Ингредиенты:

молотый кофе – 2 чайные ложки;

вода – 150 мл;

лимонный сок – 1 чайная ложка;

мед (желательно гречишный) – 1 чайная ложка.

Рецепт

1. Заварить кофе любым методом, при необходимости процедить.

2. На дно чашки для подачи добавить мед и лимонный сок.

3. Влить горячий кофе, перемешать.

Шварцвальдский кофе (с вишневым соком и шоколадом)

Десертный кофейный напиток, в котором гармонично сочетаются кофейные, шоколадные и сливочные нотки.

Ингредиенты:

кофе – 100 мл;

шоколадный сироп или ликер – 3 столовые ложки;

вишневый сок – 20 мл;

сахар – по вкусу;

взбитые сливки – 10-15 мл;

тертый шоколад – 1 столовая ложка с горкой.

Рецепт

1. Сварить кофе в турке или кофеварке. Процедить и перелить в чашку.

2. Добавить шоколадный сироп и вишневый сок. Всыпать сахар, перемешать.

3. Сверху выложить слой сливок и посыпать их тертым шоколадом. Можно украсить напиток ягодкой вишни.