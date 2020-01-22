Минчане в темноте поднялись на защиту Грушевского сквера 10 22.01.2020, 9:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Поздно вечером строители пытались поставить забор вокруг спорного объекта.

Вечером 21 января строители начали огораживать забором Грушевский сквер. Местные жители обратились за помощью в милицию, опасаясь, что сквер огораживают для вырубки.

Как рассказал «Радыё Свабода» местный житель Денис Бондарчик, местные жители попросили строителей показать бумаги, разрешающие установку забора. Услышав отказ, они вызвали милицию, а затем поехали в отделение, где написали заявление по поводу незаконной вырубки деревьев.

Напомним, раньше местные уже выходили на акции в защиту Грушевского сквера — люди надевали шарфики на деревья, которые планируют вырубить. Они также записали видеообращение к президенту с просьбой сохранить местный сквер, который хотят застроить многоквартирным жильем.

Фото: «Радыё Свабода»

По действующему проекту детального планирования никакой застройки на месте сквера быть не должно, хотя на кадастровой карте уже отмечен участок под застройку, который «наступает» на часть сквера. Общественных обсуждений по застройке этой территории не проводили, в конце ноября анонсированную презентацию проекта отменили и отправили на доработку.