Наемники и нефтяники Евгений Сахаров, M.News World

22.01.2020, 9:29

2,220

Стали известны фамилии россиян, замешанных в сомнительных проектах в Сирии.

Месторождения нефти и газа площадью более десяти тысяч квадратных километров достались близким «повару Путина» компаниям. Парламент Сирии одобрил сделки, подписаные фактически подставными лицами. Но какая разница, если они все работают на Евгения Пригожина.

Контракты на разработку трех месторождений нефти и газа Сирия и Россия подписывали на 61-й международной выставке в Дамаске 2 сентября 2019 года.

«Эти контракты предназначены для разведки, разработки и добычи нефти в трех наземных секторах, где эти компании будут выполнять работы по вибрационной разведке и бурению нефтяных скважин и их добыче», — сообщало министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Национальное информагентство SANA выпустило на эту тему полутораминутный ролик.

С российской стороны документы подписывали два человека в одинаковых костюмах. Официально они представляли компании «Меркурий» и «Велада» в качестве генеральных директоров. «Новая газета» выяснила, что эти фирмы аффилированы со структурами Евгения Пригожина — миллиардера, «повара Путина» и спонсора ЧВК Вагнера. Но в учредительных документах «Меркурия» и «Велады» генеральными директорами указаны лица, которые в сентябре 2019 года не летали в Сирию и вообще вряд ли когда там бывали. M.News решили выяснить, имеют ли какое-то отношение к бизнесу Пригожина мужчины, ставившие свои подписи под контрактами.

Из сюжета SANA известно, что в качестве генерального директора «Меркурия» выступил лысый мужчина по имени Дмитрий. На стоп-кадре он слева.

Из подпечатки к новостному ролику осталась неясной его фамилия. Знатоки арабского языка перевели ее как «Гриб Киев» или «Зеленый Киев».

MNews выяснили, что человека в кадре зовут Дмитрий Гринькив. Ему сорок лет, родился в селе Саракташ Оренбургской области. Из профиля Гринькива в LinkedIn известно, что в 2003 году он окончил Самарский государственный технический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Его профессиональное кредо — не управление, а производство.

С 2009 по 2015 годы Гринькив работал главным инженером ООО «Архангельское» — некогда крупного предприятия, которое разрабатывало Соколовское нефтяное месторождение в Оренбургской области. В 2015-2016-х специалист трудился начальником промысла в ООО «Густореченское». Оно специализировалось на добыче нефтяного (попутного) газа, следует из учредительных документов. Обе компании проходят процедуру банкротства.

По данным M.News, Гринькива наняли на российский нефтяной проект в Сирии не позднее февраля 2017 года. Как правило, его в числе других специалистов доставляли в Дамаск через столицу соседнего Ливана. В Бейрут летают регулярные рейсы «Аэрофлота» из Москвы. К примеру, этим маршрутом активно пользуется персонал проектной компании «СТГ Инжиниринг». До 2018 года она была собственностью близкого к Владимиру Путину миллиардера Геннадия Тимченко. M.News известно, что сотрудники этой компании тоже присутствовали на выставке в Дамаске.

Свое присутствие в Сирии гражданский персонал российских компаний, в отличие от бойцов ЧВК Вагнера, не утаивает. В частности, химик «СТГ Инжиниринг» Александр Вилимский, постоянно живущий в Крыму, но регулярно летающий в командировки, публикует фотоотчеты на своей странице в «Одноклассниках».

«Меркурий», от имени которого действовал Гринькив при подписании документов, — серьезный бизнес-игрок в России, об этом писала «Новая газета». В 2015-2018 годах компания ежегодно заключала контракты на 115-118 миллионов рублей с государственным предприятием «Военторг» на питание военнослужащих в санаториях и на международных мероприятиях Министерства обороны. M.News не установили прямую связь Гринькива с «Меркурием» и его формальным собственником — жительницей Петербурга Ольгой Холодович, а также генеральным директором Павлом Карасевым. Но доподлинно известно, что Гринькив и Карасев — разные люди, и руководителем «Меркурия» по-прежнему в уставных документах числится Карасев. С Евгением Пригожиным «Меркурий» связывает вертолет Robinson R-44 с регистрационном номером RA-06364. Он возил ресторатора, а принадлежал юридическому лицу.

По всей видимости, «Меркурий» (Mercury LLC) есть и останется прикрытием для реальной компании, которая будет вести нефтяной бизнес Пригожина. Это та же фирма «Евро Полис», заключившая в декабре 2016 года меморандум с сирийской стороной на освобождение, охрану и освоение месторождений нефти, — в обмен на долю в 25 процентов.

Под эгидой «Евро Полис» предположительно захватывали и удерживали сырьевые богатства наемники ЧВК Вагнера, которые не чурались садистских методов в бизнес-войне и терпели жуткие потери при пересечении российских и американских интересов. Теперь место профессиональных убийц заняли профессиональные нефтяники.

Как уже писали M.News, после подписания контрактов на разработку месторождений в «Евро Полис» сменился генеральный директор. Близкий к вагнеровцам Олег Ерохин — бывший сотрудник спецотряда быстрого реагирования МВД по Северо-Западному федеральному округу и друг начальника службы безопасности Пригожина — в ноябре 2019 года уступил место уроженцу Оренбурга. Рафаэль Слайманов, вероятно, и будет отвечать за нефтедобычу.

По сведениям M.News, Слайманов тоже присутствовал на 61-й международной выставке в Дамаске в сентябре 2019 года, но остался в тени и в подписании контрактов не участвовал. Его прежние места работы совпадают с карьерным маршрутом Дмитрия Гринькива. Слайманов возглавлял «Архангеловское» с октября 2013 года по февраль 2015 года. С марта 2015 по ноябрь 2016-го руководил ООО «Густореченское».

Как и Гринькив, Слайманов с февраля 2017 года регулярно летает в Бейрут, иногда его видят в самолетах сирийской компании Cham Wings, летающей непосредственно в Дамаск.

Единый подход новых владельцев сирийских нефти и газа к рекрутингу облегчил задачу по поиску еще одного участника подписания контрактов в Сирии — мнимого гендиректора компании «Велада». По данным единого реестра юрлиц, ее возглавляет жительница Петербурга Дарья Барановская, но документы в Дамаске подписывал мужчина.

Неудивительно, что Олег Кириллов тоже оказался уроженцем Оренбургской области. Ему 44 года, в сирийский план его вовлекли не позднее марта 2018 года. Жена Кириллова — выпускница того же самарского вуза, где учился Дмитрий Гринькив. Ее страница в социальной сети «ВКонтакте», но в архивах сохранилась супружеская фотография времен посещения Санкт-Петербурга.

У Олега Кириллова двое детей. 21-летний сын живет в Праге. Кажется, родину не очень ценит. Подписан на группу «Я выступаю против Путина и Единой России».

Евгений Сахаров, M.News World