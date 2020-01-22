Зеленский: Чтобы быть сильными, нужно стать едиными

Зеленский: Чтобы быть сильными, нужно стать едиными7
- 22.01.2020, 9:50
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Президент Украины в День соборности обратился к гражданам.
Президент Владимир Зеленский в День соборности призвал украинцев быть едиными. Об этом он заявил в видеообращении.
Президент призвал объединяться не только вокруг общих традиций, культуры и религии, но и вокруг общих ценностей, среди которых назвал порядочность, толерантность, свободу, демократию, достаток, уважение к закону, частной собственности и друг к другу.
"Дорогие украинцы! Чтобы быть сильными, нужно стать едиными. Чтобы стать едиными, надо быть сильными. С Днем соборности Украины! Украинцы должны стать первыми. Да, это мечта. Но общая мечта всегда была для нас двигателем. Той силой, которая нам сейчас так нужна", - заявил Зеленский.