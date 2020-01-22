Дмитрий Козлов: Если бы я сказал, что хочу сидеть весь свой срок, что бы они сделали? 3 22.01.2020, 10:12

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Дмитрий Козлов

Фото: racyja.com

«Серый кот» рассказал о необычных обстоятельствах своего освобождения.

Блогер Дмитрий Козлов, он же Серый Кот, – на свободе. 26 суток он провел за решеткой. И радоваться нечему, потому что блогера ждут еще более двух месяцев по административным статьям, сообщает «Белсат».

Правозащитники говорят, что это незаконно, а административные наказания суммарно не могут превышать 25 суток.

«После вечерней проверки замглавы ИВС […] сказал, что здесь происходят какие-то случаи заболевания, людей возят в больницу, желудок схватывает, дизентерия какая-то, и говорит, что необходимо провести какую-то дезинфекцию, что заботится о здоровье и говорит, что вот есть для меня неплохие новости, что меня выпускают на определенное время…», — рассказал Дмитрий Козлов.

Дмитрий Козлов рассказал, что сначала не придал этому значения, а потом подумал и понял, насколько эта версия абсурдна: «Теперь я думаю, что бы, интересно, было, если бы я сказал: а я не хочу выходить, подписывать какие-то бумаги… Я хочу сидеть весь свой срок. Что бы, интересно, они сделали?»

Блогер сказал, что самым сложным стал именно долгий срок содержания его в заключении, но условия были приемлемыми, хотя, как отмечает Дмитрий, «странно было бы, если бы в ИВС начали кормить омарами и шампанским».

Естественно, еда в тюрьме не очень.

Также блогер объяснил, почему, по его мнению, именно он получил такие несравненно большие (даже в сопоставлении с организаторами акций против интеграции) сроки заключения.