И правда — вакханалия 12 Виктор Горбачев

22.01.2020, 10:29

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Виктор Горбачев

Цирк продолжается.

Cходняк назначен. На конец февраля. И ему быть. Как и всегда, в год выборов. По другому и нельзя без такого сходняка. Ибо — трудные времена в год выборов для пахана всегда наступают. А сходняк должен сплотиться сам и привлечь к сплочению население. Времена такие, трудные.

Сходка самых-самых должна поддержать в такие трудные времена того, кто чуть выше всего этого сходняка и всей этой своры. Шобла будет единогласно двигать на трон дальше организатора сходки и всей этой вакханалии.

Нет, понятно, что корыто имеет свое пределы и размеры. Но! Но к нему прильнут лишь избранные. А вся остальная массовка получит по чуть-чуть. Ну, чтобы смогла руку поднять в нужный момент и по команде на сходке заблеять. Для этого на сходку и свезут со всех уголков страны отборных и проверенных решал в такие тяжелые времена. С начесами и без.

Сходка, это не хухры-мыхры! Это похлеще изменений в конституции. Так что, ждем-с. Нам бы глазком глянуть, как в единогласном порыве и со слезами на глазах, сходка будет бурно рукоплескать пахану и рот открывать.

Цирк продолжается. Народ лишь зрители. Да не просто зрители, а еще и платим за всю эту свору и их сходняки.

Тьфу три раза на этих прихлебателей корытных.

И правда, вакханалия.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»