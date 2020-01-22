В американском озере поймали рыб-гигантов 1 22.01.2020, 10:40

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Фото: Justin Conner/Facebook

Длина созданий достигала почти полутора метров.

Департамент природных ресурсов штата Западная Вирджиния рассказал о необычно больших рыбах, пойманных местными жителями. 3 января Захари Адкинс (Zachary Adkins) выловил в озере Уорден белого амура длиной 1,4 метра. Так был обновлен рекорд 2005 года: тогда крупнейший белый амур достигал 1,3 метра в длину, пишет National Geographic.

Спустя неделю другому рыбаку, Джастину Коннеру (Justin Conner), попался голубой сом длиной 1,3 метра, и это на 5 сантиметров превышает рекордные показатели 2014 года.

Средняя длина белого амура (Ctenopharyngodon idella) — 1 метр, масса — 25 кг. В редких случаях встречаются особи длиной до 1,5 метра при массе 45 кг. Эта лучеперая рыба семейства карповые происходит из бассейна реки Амур, но была интродуцирована по всему миру.

Голубой сом (Ictalurus furcatus) — крупнейший вид североамериканского сома. Максимальная известная длина — 1,65 метра, масса — 68 кг. Первоначально обитая в бассейне реки Миссисипи, он широко распространился по США, став в некоторых регионах нежелательным инвазивным видом. Голубой сом способен переносить различные климатические условия и нетребователен в пище — в результате он вытеснил многие виды рыб из их родной среды.