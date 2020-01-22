Зачем Путин чижика съел? 1 Игорь Яковенко

22.01.2020, 10:59

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

В осажденной крепости может быть только крепостное право.

После обнародования путинских поправок к Конституции в настроениях комментаторов случилось некоторое разочарование, суть которого лучше всего передается словами Михаила Евграфовича: «Вот так скотина! добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он чижика съел!»

Действительно, то, что Путин предложил для обсуждения своим 75 «конституционным реформаторам», - это типичный «конституционный чижик». Никакого усиления роли Госдумы и Совета Федерации. Никакого перемещения центра власти от президента. Главу Госсовета назначает президент, то есть это уже не главный центр власти. Число судей Конституционного суда сокращается до 11 человек – это важное событие в биографии некоторых судей, но не в жизни России. То, что Путин себе приписал право отстранять от должности судей, это, конечно, стирает остатки независимости судебной власти. Но, что мы, правда, думали, что судья Криворучко или глава Мосгорсуда Егорова независимы? Муниципалитеты растворяются в вертикали госвласти, - ну так они и без того были вполне бесправными. Да, в Конституции появляется положение, которое формально не устраняет часть 4 статьи 15 о примате международного права, но фактически дает России право самостоятельно решать, когда этот приоритет признавать, а когда игнорировать. В данный момент это реализуется на практике, теперь будет оформлено в Конституции.

Если все это суммировать, то получим, что путинская «конституционная реформа» немного сдвигает Россию в сторону еще большего самодержавия и изгойства, но значительно усиливает хаос в управлении и повышает роль самодержавного самодурства. Поскольку президент парит над всеми, а Госсовет, правительство, Госдума и Совет Федерации во многом дублируют друг друга.

Для того, чтобы понять причину этого довольно странного и крайне поспешного пожирания «конституционного чижика», надо обратиться к тому, что Путин считает главным событием 2020 года, к 9 мая.

В победобесии

Внутри России у Путина нет ни конкурентов, ни оппонентов, ни даже просто собеседников. «Ганди умер – поговорить не с кем». Путин занят другим делом – он ведет мировую войну с Западом. Войну памяти. Войну за «правильную память». Войну за «единственно правильную память» и «единственно правильную историю». Эта война уже перешла из холодной фазы в горячую. После того, как президент России обозвал давно умершего польского дипломата, невзирая на то, что этот человек многое сделал для спасения евреев и всю Вторую мировую воевал против Гитлера, Путин переключился на «исказителей» истории, имея в виду, прежде всего Парламентскую ассамблею Совета Европы, и пригрозил заткнуть их «поганый рот».

О том, почему главным врагом выбрана именно Польша, которую Путин обвиняет в том, что она развязала Вторую мировую, и кто для Путина главный союзник в этой «войне памяти», вполне откровенно говорят историки в дискуссии, стенограмма которой опубликована в первом номере журнала «Россия в глобальной политике» за 2020 год. Собственно, дискуссией историков это назвать сложно. Скорее, это было рабочее совещание офицеров информационного фронта, в котором обсуждалось, как навязать врагу свою версию истории.

Причины того, почему – Польша, и кто в этой войне наш союзник, во время дискуссии четко сформулировал историк из МГУ Федор Гайда:

«Главный козел отпущения у нас, получается, Польша. Если нам с евробюрократами нужно найти общего врага, наверное, Польша и будет первым кандидатом. Роль Польши, на мой взгляд, должна быть освещена наиболее выпукло, что сейчас и делается. Наш главный союзник — да, это Израиль. Совершенно согласен, тему надо развивать: евреи в Красной Армии и так далее».

Резон в рассуждениях смышленого бойца «исторического фронта» Гайды есть. Варшава, действительно, давно раздражает Брюссель, а отношения Польши и Израиля трудно назвать безоблачными. И на дни памяти Холокоста в Израиль едет Путин и послезавтра будет там выступать, а польский президент Анджей Дуда отказался туда ехать в связи с тем, что не хочет на этой площадке встречаться с Путиным, который там будет выступать.

Выскажу осторожную гипотезу в отношении того, что у Путина с собирательным «гайдой» получится, а что нет. Очень сомневаюсь, что по вопросу исторической правды Брюссель встанет на позицию Москвы против Варшавы. При всех своих противоречиях с Варшавой, Брюссель уже определился, приняв Резолюцию, в которой два тоталитарных режима, гитлеровский Рейх и сталинский СССР названы виновниками начала войны. С трудом могу себе представить, что евробюрократы пересмотрят эту позицию.

С Израилем, на мой взгляд, сложнее. Личное теплое отношение премьера Нетаньягу к Путину, граничащее с подобострастием, та степень политической близости, которая выглядит несколько чрезмерной и избыточной даже с точки зрения вполне понятных национальных интересов Израиля, создает предпосылки того, что Израиль частично может стать союзником Путина в его «мировой войне за историю». По крайней мере, в путинском телевизоре это будет представлено именно так. В информационной войне против цивилизации Запада Кремль использует все более грубые методы, включая банальное и прямое вранье.

Например, по словам Сергея Лаврова, «в США просто записано, что международное право — это дело десятое, и они так к нему и на практике относятся». Сергей Лавров, и.о. главы МИД.

Открываем Конституцию США и читаем. Статья VI параграф 2:

«Настоящая Конституция и принимаемые в ее исполнение законы Соединенных Штатов, равно как и все договоры, которые заключены или будут заключены от имени Соединенных Штатов, являются верховным правом страны; и судьи в каждом штате обязаны следовать этому праву, вне зависимости от противоречащих ему положений Конституции или законов любого из штатов.»

Поздравляем, Сергей Викторович, в очередной раз соврамши…

В осажденной крепости может быть только крепостное право

Как связана срочная, предпринятая впопыхах «конституционная реформа», с той мировой войной за историческую память, которую Путин явно считает главным приоритетом 2020 года?

Вспомним Честертона с его отцом Брауном:

— Где умный человек прячет камешек?

— На морском берегу.

— А где умный человек прячет лист?

— В лесу.

— Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес.

Главный лист, ради которого Путин нагородил всю эту конституционную мертвечину – это «правовой суверенитет», поскольку грядут решения Гаагского суда по Боингу и надо иметь четкие основания, чтобы заявить о своем непризнании этих решений.

Путин со своей суверенной исторической правдой и со своим суверенным правом создает в стране обстановку осажденной крепости. А в осажденной крепости может быть только крепостное право.

Игорь Яковенко blogspot.com