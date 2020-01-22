Cамые смешные отмазки властей за провалы в экономике 11 22.01.2020, 11:04

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Ситуация начинает напоминать анекдот.

Белорусское правительство планировало, что в минувшем 2019 году валовой внутренний продукт вырастет на 4%. Напомним, что ВВП показывает общую стоимость произведенных в стране всеми секторами экономики товаров и услуг для конечного потребления и является важнейшим показателем для характеристики страны, пишет udf.by.

На деле же рост ВВП Беларуси в прошлом году был почти в четыре раза меньше запланированного. Как сообщил на днях Белстат, он составил 1,2%.

Независимые эксперты давно говорят, что белорусская экономика не будет развиваться без структурных реформ и более компетентных управленческих решений властей.

Вы думаете, чиновники взяли вину за медленный рост ВВП в прошлом году на себя? Конечно, нет.

Теплый конец года

В свежем обзоре экспертов Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечается: сдерживающее воздействие на рост белорусского ВВП мог оказать климатический фактор.

По данным Белгидромета, средняя месячная температура ноября 2019 года в Беларуси составила +4,2 градуса – что на 3,3 градуса выше климатической нормы. Это привело к сокращению выработки электроэнергии предприятиями.

Важно понимать, откуда могут расти ноги таких утверждений. Беларусь является участником ЕАБР, то есть оказывает приямое влияние на работу и отчеты банка.

Засушливая весна

Что интересно, полгода назад белорусские власти уже пеняли на погоду, объясняя низкие темпы роста ВВП.

Летом министр экономики Дмитрий Крутой заявил журналистам, что засушливая погода в мае-июне повлияла на урожай и заготовку кормов и в конечном итоге на ситуацию в животноводстве.

И как будто подстелил солому на будущее: добавил, что и дальше ситуация в сельском хозяйстве будет влиять на показатель ВВП. Но уборочная кампания прошла без катаклизмов.

Налоговый маневр в России

Еще в марте Александр Лукашенко призывал:

«Слишком уж мы преувеличиваем давление всяких маневров налоговых в России на экономику Беларуси. В ценовом выражении, я уже говорил, это около 400 млн долларов по этому году. При ВВП больше 50 млрд долларов, я думаю, мы это как-нибудь переживем».

Но осенью телеканал «Беларусь 1» в сюжете с заседания правительства рассказал о мнении чиновников: страна недополучила огромные деньги в экспорте из-за налогового маневра в России.

«Грязная» нефть

Весной белорусские нефтеперерабатывающие заводы были на некоторое время остановлены из-за попадания «грязной» нефти. Соответственно был приостановлен и экспорт нефтепродуктов.

Но в мае Дмитрий Крутой заявил, что Минэкономики пока не видит оснований для пересмотра прогноза ВВП Беларуси на 2019 год. В том же месяце его поддержал первый вице-премьер Александр Турчин:

«Для корректировки прогноза по росту ВВП пока оснований нет».

Через два месяца чиновники изменили свою позицию. Крутой заявил, что «грязная» нефть – один из объективных факторов, повлиявших на низкий показатель роста ВВП.

Эту позицию поддержал Нацбанк.

Осенью телеканал «Беларусь 1» передал с заседания правительства: из-за «грязной» нефти и налогового маневра Беларусь недополучила в экспорте 1,5 миллиарда долларов.

В конце года все свалил на действия России сам Лукашенко: «А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем».

Ремонт на «Беларуськалии»

Еще одним оправданием низкого роста ВВП власти называют проведенные осенью ремонтные работы на «Беларуськалии»: втором, третьем и четвертом рудоуправлениях. Из-за этого временно снизился экспорт калийных удобрений – вроде бы на четверть.

…Если исходить из слов чиновников, то нужно прогнозировать, что в наступившем 2020 году белорусская экономика рванет вверх. Потому что ремонты на «Беларуськалии» завершились, Россия должна расплатиться за «грязную» нефть, а погода вряд ли будет хуже, чем в 2019-м.

Но что-то подсказывает, что наши власти вновь найдут кучу объяснений того, почему ВВП не растет.